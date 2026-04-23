Darixon Vuelto avisa a Olimpia previo al clásico y habla sobre Jeaustin Campos: "Que se vaya siendo campeón"

La máquina recibirá a <b>Olimpia</b> en la próxima fecha del torneo y Darixon sabe de la importancia de ganar ese clásico, "Estamos en casa, queremos hacernos más fuertes y buscar los tres puntos para estar en la parte alta de la tabla".Sobre la posibilidad de levantar la copa con <b>Real España</b> y romper la sequía de títulos, mencionó, "Hemos trabajado para eso. Esperamos terminar el torneo así como lo empezamos, de la mejor manera, y lo que queremos es ser campeones.”<u><b><a href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional">VER TAMBIÉN: TABLA POSICIONES DE LA LIGA HONDUBET</a></b></u>Ante la decisión de <b>Jeaustin Campos</b> de seguir en el grupo, pese haber anunciado su salida fechas atrás, expresó, "El sabe que tiene el respaldo de nosotros. El proceso que ha llevado con nosotros durante este tiempo ha sido bueno y esperamos que se quede y que se vaya siendo campeón.”"Ellos han insistido mucho en que le pegue desde fuera del área, porque saben el potencial que tengo en el pie y eso es lo que me ha ayudado, por eso me han salido bonitos goles", añadió sobre la confianza que le brinda el estratega costarricense.