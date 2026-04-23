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Darixon Vuelto avisa a Olimpia previo al clásico y habla sobre Jeaustin Campos: "Que se vaya siendo campeón"

Darixon Vuelto anotó su cuarto gol en el campeonato y se ilusiona con volver a levantar un título con Real España.

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2026-04-23

Real España sumó un importante triunfo de 2-0 ante Platense por la jornada 20 de la Liga Hondubet. Uno de los anotadores del encuentro fue el veloz extremo, Darixon Vuelto, quien marcó su cuarta diana en la campaña con los aurinegros, fiel a su estilo, siendo un autentico golazo.

"Agradecido con Dios por los bonitos goles que nos han estado saliendo en este torneo y bueno, queremos terminar así el torneo como lo empezamos”, contó a Diario Diez tras finalizar el encuentro en el estadio Francisco Morazán.

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La máquina recibirá a Olimpia en la próxima fecha del torneo y Darixon sabe de la importancia de ganar ese clásico, "Estamos en casa, queremos hacernos más fuertes y buscar los tres puntos para estar en la parte alta de la tabla".

Sobre la posibilidad de levantar la copa con Real España y romper la sequía de títulos, mencionó, "Hemos trabajado para eso. Esperamos terminar el torneo así como lo empezamos, de la mejor manera, y lo que queremos es ser campeones.”

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Ante la decisión de Jeaustin Campos de seguir en el grupo, pese haber anunciado su salida fechas atrás, expresó, "El sabe que tiene el respaldo de nosotros. El proceso que ha llevado con nosotros durante este tiempo ha sido bueno y esperamos que se quede y que se vaya siendo campeón.”

"Ellos han insistido mucho en que le pegue desde fuera del área, porque saben el potencial que tengo en el pie y eso es lo que me ha ayudado, por eso me han salido bonitos goles", añadió sobre la confianza que le brinda el estratega costarricense.

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Sobre la llegada del FVS a la Liga Nacional, se refirió, "Claro que aporta, habrá algunos que están a gusto, otros no, pero lo importante es que es una herramienta para los árbitros, al final si se equivocan o no, ellos tendrán sus razones.”

Por último comentó sobre el acuerdo de paz que están realizando las barras de los equipos grandes, "Han venido trabajando bastante bien estos años. Esperemos que todos se sumen también, porque al final esto es fútbol y la familia quiere venir al estadio a disfrutar. "

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Redacción web
Redacción Diez

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