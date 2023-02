Edwin Solano revela la gran diferencia de jugar en Marathón y ahora en Olimpia ¿Siente que le queda grande la camisa blanca?

A Solano le consultaron sobre las opiniones de algunos aficionados que consideran que le queda grande la camisa de Olimpia.

“El aficionado es libre de pensar lo que quiera, la verdad que eso no me hace ni me genera ningún tipo de beneficio, tengo que estar tranquilo con el trabajo que hago, que el profesor y mis compañeros estén satisfechos. Ya sobre los aficionados no tengo nada que decir”, resaltó.

Olimpia tiene un ojo en la Concachampions, donde se medirán ante el Atlas de México en octavos de final.

“Desde el primer día aquí en Olimpia se habló sobre lo de la Concachampions, sabemos que es una competencia alta, de equipos bien preparados como lo son los de la Liga mexicana, nosotros nos estamos preparando para esos partidos ante Atlas, Dios quiera todo nos salga bien para poder pasar la fase”.

Edwin Solano contó cómo ha sido estas semanas siendo jugador del Olimpia y también asegura que siempre se ilusiona con ser llamado a la Selección de Honduras.

“Aquí en Olimpia es diferente, desde el Centro de entrenamiento que tenemos, eso cambia, estás en un equipo grande donde sabemos el compromiso que conlleva estar acá, hay que comprometerse a hacer las cosas bien. En cuanto a la selección, siempre trabajo para estar ahí, no me siento seguro (si estará en marzo) pero creo que haciendo las cosas bien puede haber una posibilidad de estar ahí”, subrayó.

Por otra parte, Edwin comentó el tema de su nivel de juego y la diferencia que hay en jugar en un club como Marathón y en Olimpia.

“Esto es de día a día, partido a partido, me paré como dos meses o tres meses en Marathón, voy de a poco. La verdad que allá era, por decirlo así, un equipo limitado donde jugábamos los mismos siempre y en Olimpia es diferente, somos como treinta y pico, por lo que siempre hay rotaciones. En cuanto a estar acá, yo siempre digo que estar en Olimpia es una bendición, no cualquier jugador está acá, todos quisieran llegar a Olimpia, trabajamos para que cuando nos toque poder colaborar”, concluyó.