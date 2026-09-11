¡El más rápido del Apertura! Así fue el golazo de Eduardo Urbina a los 16 segundos

Eduardo Urbina necesitó apenas 16 segundos para dejar su huella en la séptima jornada del torneo Apertura de la Liga Nacional, luego de marcar un espectacular gol con el que Platense tomó ventaja frente al Estrella Roja.
El atacante del conjunto porteño recibió la pelota y no lo pensó dos veces para sacar un potente zurdazo que terminó incrustándose junto al costado izquierdo de la portería defendida por Moreira. El guardameta únicamente pudo observar cómo el remate se metía en su arco ante la velocidad y precisión del disparo.
Con esta anotación, Urbina estableció el gol más rápido registrado hasta el momento en el presente campeonato Apertura. El tanto llegó prácticamente con el pitazo inicial y sorprendió al Estrella Roja, que ahora debe reaccionar en su propio estadio ante un Platense que busca sumar tres puntos como visitante.
Aunque hizo historia en el actual torneo, Urbina se quedó a solamente ocho segundos de igualar el registro del gol más rápido en la historia de la Liga Nacional. Esa marca pertenece a Roberto “Pirata” Fernández, quien en la década de los setenta consiguió anotar cuando apenas habían transcurrido ocho segundos de un partido