¡El más rápido del Apertura! Así fue el golazo de Eduardo Urbina a los 16 segundos

Eduardo Urbina necesitó apenas 16 segundos para dejar su huella en la séptima jornada del torneo Apertura de la Liga Nacional, luego de marcar un espectacular gol con el que Platense tomó ventaja frente al Estrella Roja.

El atacante del conjunto porteño recibió la pelota y no lo pensó dos veces para sacar un potente zurdazo que terminó incrustándose junto al costado izquierdo de la portería defendida por Moreira. El guardameta únicamente pudo observar cómo el remate se metía en su arco ante la velocidad y precisión del disparo.