Entrevista con José Valladares, técnico del Real España: “Campeón en diciembre y bicampeón en mayo”

Inspirado en la historia real lograda hace algunos años en Nicaragua, donde contra todos los pronósticos convirtió al equipo Walter Ferreti en un campeón temido y respetado hasta por el poderoso Real Estelí, el técnico hondureño José Valladares trabaja para cambiarle la cara al Real España y terminar con la pesadilla de no poder salir campeón desde hace seis años. El entrenador tres veces mundialista Sub 17 con Honduras tiene la convicción que terminará con la sequía de títulos el próximo diciembre y será bicampeón en mayo del próximo año 2024.

Valladares, quien llegó al equipo en sustitución del uruguayo Julio ‘Palomo’ Rodríguez, dice que tiene como objetivo inmediato triunfar contra Real Sociedad en la próxima jornada del torneo Apertura, tras iniciar su aventura dirigiendo en la competencia de la Concacaf donde el equipo ya estaba eliminado. Real España es octavo en la tabla de posiciones en el actual torneo Apertura con siete puntos. En su único juego liguero, Valladares empató 3-3 con Motagua. Antes había vencido 3-0 al CD Águila. La Máquina volverá al rueda el miércoles contra Real Sociedad. - LA ENTREVISTA - ¿Cómo ha sido esta oportunidad de dirigir al Real España? La vivo con alegría, con deseos de triunfar, esperaba este momento desde hace mucho tiempo pero los tiempos de Dios son perfectos, por eso lo he tomado con calma. Me tocó debutar en la Concacaf con el equipo ya eliminado pero había que mostrar buena cara y lo logramos con un buen resultado (venció 3-0 al Águila), luego nos tocó el turno en Liga Nacional contra Motagua, ambos equipos teníamos jugadores en la Selección pero nos mostramos y lo terminamos empatando (3-3). Fue un momento para jugar y retomar confianza, ahora hemos tenido el tiempo para tomar las mejores decisiones en el próximo juego contra el Real Sociedad al que esperamos vencer. Saber cuáles jugadores están listos para que nos sigan acompañando en la parte tècnica y también hacer algunos ajustes en las necesidades primarias. Tomó por sorpresa a algunos su nombramiento, ¿dónde estaba y con quién estaba cuando lo notificaron que tenía esta misión? Estaba con un ingeniero y un directivo arreglando el camerino de las reservas tomando una medida para hacerle algunos arreglos. La verdad que me emocioné mucho, quién no va a sentir emociòn por ser elegido técnico de un equipo tan importante. Tenía otra posibilidad de trabajo en otro lugar, pero estaba indeciso. Dios iluminó al presidente y me dio la oportunidad, ojalá haya sido la mejor elección para los éxitos y progresos que necesita este club. Es una responsabilidad. Yo estoy preparado para esto, la vida me ha dado esos espacios para capacitarme, he sido perseverante, a parte de tener mi licencia A como entrenador, estando en la Federación la Concacaf me eligió para seguir el proceso de instructores de técnicos a nivel de Centroamérica con 25 entrenadores màs y luego FIFA me incluyó en la lista de formador de formadores a nivel de Centroamérica, más el curso de mi Licencia PRO que estoy a punto de culminar, espero terminarlo con éxito.

¿Y cómo es vivir con esa presión de salir campeón? Bueno, es que la presión siempre está, la tienen hasta los equipos que vienen de ser campeón el torneo anterior, quieren ser campeón otra vez. Es una lucha, pero hay que concientizar a la afición y a los dirigentes que no es fácil, que a los procesos y a los equipos se les tiene que ir viendo algo que sobre la marcha se vean cosas importantes. Lo triste es tener ocho, diez o quince años sin ser campeón y que no se vea hacia dónde se camina. Trataremos con nuestra responsabilidad y el apoyo de la dirigencia que este equipo vaya mostrando otra cara, haciendo cosas diferentes, al jugador hacerle ver que el entrenamiento del día a día es un estudio para ir hacer un exámen en el juego del fin de semana. Tienen que estar claros del trabajo y de los objetivos. El fútbol es un juego de estira y encoge, de prueba y error, hay que tener constancia, nos vamos a equivocar pero hay que levantar la cabeza, también se harán buenas cosas pero no lanzaremos las campanas al vuelo porque los rivales juegan y reaccionan. Este equipo ha cambiado 15 técnicos en seis años, ¿se siente como en una silla eléctrica? No... en silla eléctrica estoy en la casa cuando estoy lideando con mi esposa y mis hijos. Estoy realizando una actividad que me agrada, me apasiona, estoy feliz, no siento miedo ni canillera. Gracias a Dios me he preparado, no siento complejo ni temor de enfrentar a los jugadores, antes sus preguntas yo debo de tener una repuesta. Me preocupara que los jugadores preguntaran qué es una cobertura o una temporización y yo no tuviera una repuesta, si eso pasara cómo podría ser yo confiable ante ellos. Tienen que estar convencidos del conocimiento que uno tiene.

¿Cómo es estar en ese foco en el que muchos creen o tienen la esperanza de que usted tenga la varita mágica que convierta al Real España en campeón? La varita mágica no soy yo, la varita mágica es el trabajo, las cosas se tienen que hacer de la mejor manera. Tampoco la varita mágica es pedirle a un árbitro que le ayude o comprar a determinado jugador, es el día a día. La historia es historia y hay que irla enriqueciendo, no puede ser que ayer fui bueno y hoy soy malo. Ahora se viene el Real Sociedad de visita, un adversario que no es fácil, que está jugando bien. Conocemos su estilo que utiliza en casa pero lo analizaremos, quizas hay algunos tips importantes que les ha inculcado el nuevo entrenador con ciertos conceptos y el estado de ánimo. ¿Ha sentido la diferencia entre dirigir selecciones juveniles y un equipo de Liga Nacional? El fútbol de Liga es una competencia en igualdad de condiciones, son equipos de primera división, cada quien en el contexto donde está, aveces incluso un entrenador puede hacer la diferencia en un campeonato.