Héctor Vargas se reencuentra con Alberth Elis y el delantero del Burdeos le sorprende con un regalo

Elis y Vargas se tomaron un café y platicaron durante un par de horas por la mañana de este viernes. El futbolista le regaló una camiseta del Burdeos al entrenador, con el que posó con orgullo para la instantánea.

“Estuve con Alberth, él siempre que viene de Europa me llama, es un buen muchacho. Cuando de México venía Michaell Chirinos o cuando Kevin Álvarez venía de Suecia, siempre me llamaban y tomábamos un café, ahora me llamó Alberth porque está aquí por el tema de la lesión y nos miramos”, dijo a DIEZ don Héctor Vargas, actual técnico de Real España

Y es que la buena onda de Vargas Baldús con los futbolistas es de siempre. El estratega recordó entre risas que él estando en Marathón, los futbolistas Edrick Menjívar, Kevin Álvarez, Patón Mejía y otros, le hablaban a medianoche para vacilarlo. Él les decía que era muy noche y que quería dormir.

Cabe señalar que Alberth Elis debutó como profesional el 2 de septiembre del 2013 en el triunfo del Olimpia 2-1 ante el Motagua. El entrenador Juan Carlos Espinoza lo hizo debutar pero con Vargas fue donde la Panterita se consolidó y se llenó de confianza para ser el jugador que ahora es.