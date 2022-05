Hernán “La Tota” Medina palpita el duelo de liguilla ante el Vida y se pronuncia sobre el regreso a la titularidad de Rougier

Medina hace un poco de memoria y no recuerda que en su carrera como entrenador haya vivido una victoria con tanta diferencia en el marcador, pero no cree que sea la realidad entre los dos clubes.

“No es habitual y no recuerdo, cuatro hemos hecho, pero no creo que haya una diferencia entre un equipo de seis goles, son casualidades que suceden en esta etapa y el rival no tenía aspiraciones mayores de terminar esto, no es normal”.

UN DESAFÍO GRANDE ANTE EL VIDA EN LIGUILLA

Tras vencer a la Real Sociedad, el Motagua selló su cruce en liguilla ante el Vida de La Ceiba, donde deberá tener una dura con un club aguerrido que vendrá a darles batalla.

“Un partido difícil como todos, habrá que trabajarlo, pero al Vida se le va el Motagua y en estas instancias estamos todos equiparados, ellos intentarán pasar de ronda al igual que nosotros, vamos a esperar como se plantea el duelo”.

El Motagua deberá visitar al Vida este miércoles y Medina dejar claro que van por los tres puntos y no buscando un empate. “Nosotros preparamos todos los partidos para ganarlos y de ahí tenemos que trabajar y ver si podemos hacerlo”.

¿REGRESARÁ JONATHAN ROUGIER EN EL MARCO?