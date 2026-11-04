López se ilusiona con Motagua y advierte: "Muy difícil que no seamos campeones"

Javier López, técnico del Motagua, valoró la remontada de su equipo ante Estrella Roja en la jornada 13 del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El entrenador reconoció que esperaba un partido complicado por el desgaste físico acumulado, el nivel del rival y las condiciones del terreno de juego. "Nos imaginábamos un partido complicadísimo por tres factores", explicó. El estratega español también explicó las modificaciones tácticas que permitieron la reacción azul en la segunda mitad. "Modificamos la estructura. Creo que fuimos mucho más agresivos, con los dos puntas en la media punta. Ganamos las posiciones interiores y creo que ahí generamos mucha superioridad", señaló. López destacó que Motagua tuvo cinco situaciones claras de gol y resaltó la importancia de conseguir los tres puntos: "Para mí y para el grupo era muy importante ganar este partido. Se lo dije en el descanso: de aquí no nos podemos ir sin una victoria".

Por otra parte, Javier se refirió a la exigencia que existe en Motagua y dejó claro que no estaba satisfecho con la tercera posición de la clasificación. "Motagua no puede estar satisfecho con el tercer lugar; Motagua tiene que estar uno o dos", manifestó. Además, habló sobre la eliminación en la Copa Centroamericana y el rendimiento que espera mantener en el torneo local: "Si jugamos a esa intensidad es muy difícil que no seamos campeones. Lo digo abiertamente, pero hay que jugar a esa intensidad, con ese ritmo que tanto sorprendió en Costa Rica".

-- CONFERENCIA DE PRENSA DE JAVIER LÓPEZ --

La conclusión de un partido que quizás se imaginaba así de sufrido, por la forma en que termina. ¿Qué conclusiones saca de tener que ir contra el resultado y poder hacer una remontada que no fue nada fácil?



Nos imaginábamos un partido complicadísimo por tres factores. El primero, el cansancio que traemos acumulado. Es nuestro segundo partido prácticamente en tres días y veníamos del viaje de Alajuela. El segundo, el gran rival que es Estrella Roja. No es casualidad que, antes de empezar este partido, el equipo ocupara el quinto lugar de la clasificación y estuviera dando grandes sensaciones. Y el tercero, hay que decirlo también, es el estado del terreno de juego, que evidentemente dificulta a los dos equipos poder jugar como uno quiere, como a uno le gusta. Y no solo a nosotros, sino también a Estrella Roja.



A partir de ahí, se nos pone incluso más complicado con el gol al filo del descanso. Afortunadamente, las modificaciones que hicimos en el equipo y el desgaste que generaron los jugadores de la primera parte fueron aprovechados por los jugadores que entraron de refresco. Creo que tuvimos cinco situaciones de gol clarísimas, dos de ellas las pudimos llevar a la red: un golazo de Portillo y una muy buena acción colectiva que define Alejandro. Sí, en la parte final, por el cansancio de algunos de nuestros jugadores que llevan 90 minutos, sufrimos. Sufrimos porque Estrella Roja apretó, porque juega muy bien, porque está muy bien dirigido y, además, por el empuje de su afición. Realmente no tuvieron ocasiones, pero sí hubo ese dominio territorial. Costó sacar al equipo de esa zona baja, pero afortunadamente terminamos ganando el partido. ¿Qué tuvo que pasar en el entretiempo para que sus muchachos reaccionaran en la segunda mitad? En el primer tiempo, el equipo no generó oportunidades de gol y ¿qué opina de que no hayan llamado a la Selección Nacional a Cristopher Meléndez, Luis Vega y Cléver Portillo?



Bueno, en relación con tu primera pregunta, modificamos la estructura. Creo que fuimos mucho más agresivos, con los dos puntas en la media punta. Ganamos las posiciones interiores y creo que ahí generamos mucha superioridad. De ahí vinieron las asociaciones, los disparos desde fuera del área y dos o tres llegadas también muy buenas que pudieron originar gol de nuestra parte.



En relación con tu segunda pregunta, nosotros siempre respetamos lo que decida la Dirección Deportiva y el seleccionador nacional. Si no convocan a ninguno, lo respetamos y lo apoyamos; si convocan a dos, lo respetamos y lo apoyamos; y si convocan a seis, lo respetamos y lo apoyamos. En Motagua conocen los criterios por los cuales se deciden las convocatorias y de parte de nuestro club, no van a tener más que respeto y apoyo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE