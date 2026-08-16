Campos habló sobre la deuda de la directiva y por qué no se va de Real España

Jeaustin Campos atendió la rueda de prensa después de que Real España empatara contra Independiente en el Morazán. El técnico aurinegro admite que este resultado lo siente como una "derrota" porque su equipo fue dominador, aunque le faltó contundencia de cara a la portería. Por otro lado, Campos fue consutaldo sobre la deuda de los directivos con el cuerpo técnico y relata que tuvieron una semana complicada de cara al partido. También fue muy crítico por la expulsión de Jhow Benavídez y señala las tres razones por las que no abandona el club.

Se dejaron empatar "Es un poco frustrante porque dominás el juego de principio a fin, obviamente fue un equipo que nos cerró muy bien los espacios. El primer tiempo nos costó un poquito más, en el segundo encontramos algunos espacios, fuimos más agresivos. Le dije a los muchachos que nosotros éramos los dueños del marcador y quisimos que quedara 1-1". Sensaciones No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Siento que hemos tenido un comportamiento irregular en relación a los dos últimos partidos, el equipo tenía la obligación de ganar y no lo hicimos. Nosotros tenemos que modificar esa mentalidad, es algo que hemos trabajado siempre, los partidos se ven tan accesibles, con el perdón de los rivales... un juego dominante, una agresividad para recuperar la pelota, pero de repente nos empezamos a relajar como si el marcador estuviera 5-0. Es difícil quitarle esos malos hábitos a los futbolistas cuando el juego está a placer para nosotros y no logramos tener esa contundentecia reflejada en el marcador, por eso se ven cosas como las de hoy. Nos acomodamos". La roja a Benavídez "Lo de Jhow, como capitán, tiene que ser más responsable. Ya tiene experiencia, es un tipo que en momentos complicados debe tener la cabeza fría, entendemos que nos equivocamos, somos seres humanos y estamos al borde de esa adrenalina, pero nos afectó muchísimo". Tatum en Independiente "Se lo había comunicado a los directivos que no lo prestaran a un equipo que está en nuestro grupo, es ilógico. Hoy hizo un partidazo, el quería tener más minutos, yo no estaba de acuerdo con que se fuera, pero al final yo no mando. Si lo iban a prestar, que fuera a otro equipo".