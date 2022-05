Jerry Bengtson sale al paso tras el escándalo interno en Olimpia que lo vincula como actor principal y habla de su futuro inmediato

Y agregó: “No me ha gustado porque andar metiendo mi nombre de esa manera, hablar cosas malas sin yo hacer las cosas creo que no es bueno. Ellos tienen que pensar, estar muy seguros antes de hablar de mí porque soy una persona que siempre trata de hacer bien las cosas”.

El oriundo de Santa Rosa de Aguán, Colón , fue claro al manifestar que “nunca voy a hacer algo en contra del equipo porque lo quiero y he logrado muchas cosas importantes. Escuché que dos señores andan diciendo que yo influí para que él se fuera, la verdad es que acá todos tenemos la culpa. Él dice que dos jugadores y la verdad no creo, el grupo es muy bueno, el camerino es sagrado y no puede salir información de allá”, dijo en entrevista a Deportes TVC.

El ariete de 35 años no se considera un futbolista indisciplinado y dice que en los cinco años que pertenecido al conjunto blanco nunca tuvo un tan solo problema.

“Nunca he tenido problema con nadie del equipo y en casi cinco años que tengo en el equipo, todos saben lo que soy, y siempre trato de dar lo mejor para ayudar al Olimpia porque eso es lo más importante”, confirmó uno de los máximos goleadores de la Liga Nacional.

Además Bengtson opinó sobre el porqué Pablo Lavallen no pudo triunfar con el estilo de juego que quería implementar.

“Creo que las canchas acá en Honduras, para el juego que él quería, no eran buenas. Quería que jugáramos el balón con mucho toque para llegar al área y las canchas no son aptas para hacerlo. Nosotros veníamos de jugar varios torneos diferentes pero este torneo se cambiaron varias cosas”, soltó el 27 del león.

Jerry cerró hablando de si su futuro continuará en Olimpia o en uno de los cinco equipos por los que es pretendido.

“Todavía no he firmado pero sí he hablado con la dirigencia del equipo, ellos me dijeron que cuando terminara con la selección nos vamos a sentar y lo hablaremos. Ambas partes queremos que así sea, de mi parte me gustaría estar más en el Olimpia, pero también hay tres equipos del país y dos de Sudamérica”, concluyó.