¡Tablas en Choluteca! Lobos y Olancho empatan en entretenido partido, pero ceden terreno en la lucha por el liderato

Lobos UPNFM y Olancho FC empataron 1-1 en el inicio de la jornada 8 del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

FINALIZADO
UPNFM
UPNFM
1
Olancho FC
Olancho FC
1
2025-09-10

¡Tablas en Choluteca! Lobos UPNFM y Olancho FC dejaron escapar la gran oportunidad de escalar posiciones en el torneo Apertura 2025 tras empatar 1-1 en el inicio de la jornada ocho en el Estadio Emilio Williams.

Este resultado favorece a Marathón y Olimpia que mantendrán el liderato por una jornada más en la primera vuelta del campeonato en curso. "Verdes" y "Leones" podrían estirar el liderato si logran ganar sus partidos correspondientes.

ACCIONES DESTACADAS

Este partido marcó el cara a cara entre Salomón Názar y Reynaldo Tilguath. La primera acción clara de Lobos UPNFM llegó en el minuto 36' luego de que Cristian "Pin" Gutiérrez sacara un tremendo derechazo que salvó Harold Fonseca.

¡Hoy vuelve la Liga Nacional! sedes, fechas y horarios de la fecha 8 del Apertura 2025; Olimpia jugará en San Pedro Sula

Sobre el final del primer tiempo, Cristian "Pin" Gutiérrez abrió la lata en el marcador tras jugadón con Kilmar Peña que regresó la pared al atacante felino que definió solo en el arco de potros.

Para el complemento, Kilmar Peña derribó en el área a Alexander López y el réferi señaló tiro de penalti en una clara falta. El mismo "10" olanchano emparejó los cartones tras liquidar al costado derecho del marco defendido por Celio Valladares.

Olancho FC alcanzó los 12 puntos en la clasificación, mientras que Lobos UPNFM logró las 11 unidades en un campeonato que está más apasionante que nunca. El resto de los cuatro partidos se desarrollarán entre el miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de septiembre.

ALINEACIONES CONFIRMADAS

LOBOS UPNFM: 1- Celio Valladares; 5- Félix García, 28- Andrés Dávila, 2- Luis López, 3- Geremy Rodas, 14- José Fiallos; 8- German Mejía, 15- Andy Hernández, 13- Cristian García; 27- Kilmar Peña y 11- Roberto Moreira.

OLANCHO: 1- Harold Fonseca; 2- Óscar Almendárez, 3- Óscar Lasso, 4- Yeer Gutiérrez, 7- Diego Rodríguez; 5- Deyron Martínez, 8- Henry Gómez, 10- Alexander López, 12- Yeison Mejía; 19- Rodrigo de Olivera y 31- Carlos Small.

