Locura en Puerto Cortés: Platense falla penal ante Olimpia y en la siguiente jugada Michaell Chirinos anota por la misma vía

¡De locos! En Puerto Cortés, Platense pasó en dos minutos de ver la luz de la salvación a hundirse en el abismo ante Olimpia en partido por la Jornada 8 del Clausura 2022.

En el minuto 58’ del segundo tiempo en el estadio Excélsior, el Tiburón consiguió un penal ante el Olimpia en un partido que apenas había contado con emociones en ambas porterías.

El encargado de ejecutar la pena máxima fue el delantero de la casa, Byron Rodríguez, sin embargo pecó en el lanzamiento con un flojo remate a media altura que Edrick Menjívar atajó a mano cambiada en el lado izquierdo de la meta.

La afición en el Puerto no lo podía creer. Por dos segundos, el estadio era un estruendo con los gritos de “Tiburón, Tiburón”, sin embargo, no imaginaron lo que iba a suceder después: además del penal fallado, iban a conceder uno en contra y esta vez su rival no fallaría apenas dos minutos después.

El conjunto olimpista convirtió su lanzamiento desde los once pasos gracias a una correcta ejecución de Michaell Chirinos, poniendo al 61’ el 0-1 en el marcador y colocando al tetracampeón en la cima del Clausura 2022.

Posteriormente Edwin Rodríguez aumentó la ventaja a 0-2 al 78 y Bryan Moya el 0-3 al 81.