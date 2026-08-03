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Marathón doblega a Independiente y le da la bienvenida a Primera División

La jornada de la Liga Nacional continúa su participación con el duelo en el estadio Morazán

Marathón doblega a Independiente y le da la bienvenida a Primera División
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Marathón e Independiente debutan el presente torneo Apertura en el estadio Morazán.

 Neptalí Romero
03 de agosto de 2026 a las 18:12

En una jornada inédita, el Marathón le da la bienvenida al Atlético Independiente de Siguatepeque y lo vence 1-0 en el último partido de la primera fecha del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional.

Los verdes del Marathón se estrenaron en el campeonato con su nuevo técnico y una plantilla renovada de jugadores, además, venían de lograr un punto de oro en la Copa Centroamericana.

La panteras del Independiente se presentaron como los invitados de lujo al presente campeonato Apertura, donde dejaron una impresión nada desagradable pese a la derrota.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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