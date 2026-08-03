Marathón doblega a Independiente y le da la bienvenida a Primera División

En una jornada inédita, el Marathón le da la bienvenida al Atlético Independiente de Siguatepeque y lo vence 1-0 en el último partido de la primera fecha del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional.

Los verdes del Marathón se estrenaron en el campeonato con su nuevo técnico y una plantilla renovada de jugadores, además, venían de lograr un punto de oro en la Copa Centroamericana.

La panteras del Independiente se presentaron como los invitados de lujo al presente campeonato Apertura, donde dejaron una impresión nada desagradable pese a la derrota.

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