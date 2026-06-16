Marinacci y Jesús Batiz son recibidos con sorpresa en el entrenamiento de Motagua

Motagua emprendió su primer día de entrenamiento de cara al próximo torneo Apertura de la Liga Nacional, donde llega a defender la corona de campeón.
Luego de la realización de los exámenes médicos, en el primer día de entrenamiento de las águilas se incorporaron los dos refuerzos anunciados para el Apertura 2026-2027.
Ambos y los únicos presentados hasta la fecha son hondureños, pero que han sido repatriados del extranjero: El lateral Jesús Batiz y el zaguero Valerio Marinacci.
Tal y como es una costumbre en el fútbol hondureño, los nuevos integrantes de la plantilla recibieron la bienvenida tradicional pasillo con patadita incluida.
Este tipo de ambiente es normal en los equipos de Liga Nacional, quienes buscan conectar con los nuevos integrantes para darles una bienvenida de cara a los trabajos de la jornada.
Javier López, técnico del equipo azul, apostó por estos dos fichajes, Jesús Batiz que viene del fútbol de Costa Rica, donde lo enfrentó en la pasada Copa Centroamericana.
Por su parte, Valerio Marinacchi se formó la U-17 de la Lazio y Sub 19 del club romano y el Cosenza, luego pasó a clubes como Recanatese, Budoni y Rietti.
Motagua aún no ha vuelto a anunciar la llegada de más refuerzos tras la salida de Carlos Mejía, Marcelo Santos y Carlos Meléndez.