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Marinacci y Jesús Batiz son recibidos con sorpresa en el entrenamiento de Motagua

La plantilla de Motagua emprendió su primer día de entrenamiento pensando en defender la corona de campeón.

Marinacci y Jesús Batiz son recibidos con sorpresa en el entrenamiento de Motagua
16 de junio de 2026 a las 10:42

Motagua emprendió su primer día de entrenamiento de cara al próximo torneo Apertura de la Liga Nacional, donde llega a defender la corona de campeón.

Luego de la realización de los exámenes médicos, en el primer día de entrenamiento de las águilas se incorporaron los dos refuerzos anunciados para el Apertura 2026-2027.

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Ambos y los únicos presentados hasta la fecha son hondureños, pero que han sido repatriados del extranjero: El lateral Jesús Batiz y el zaguero Valerio Marinacci.

Tal y como es una costumbre en el fútbol hondureño, los nuevos integrantes de la plantilla recibieron la bienvenida tradicional pasillo con patadita incluida.

Marinacci y Jesús Batiz son recibidos con sorpresa en el entrenamiento de Motagua

Este tipo de ambiente es normal en los equipos de Liga Nacional, quienes buscan conectar con los nuevos integrantes para darles una bienvenida de cara a los trabajos de la jornada.

Javier López, técnico del equipo azul, apostó por estos dos fichajes, Jesús Batiz que viene del fútbol de Costa Rica, donde lo enfrentó en la pasada Copa Centroamericana.

Por su parte, Valerio Marinacchi se formó la U-17 de la Lazio y Sub 19 del club romano y el Cosenza, luego pasó a clubes como Recanatese, Budoni y Rietti.

Marinacci y Jesús Batiz son recibidos con sorpresa en el entrenamiento de Motagua

Motagua aún no ha vuelto a anunciar la llegada de más refuerzos tras la salida de Carlos Mejía, Marcelo Santos y Carlos Meléndez.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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