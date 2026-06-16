Marinacci y Jesús Batiz son recibidos con sorpresa en el entrenamiento de Motagua

Motagua emprendió su primer día de entrenamiento de cara al próximo torneo Apertura de la Liga Nacional, donde llega a defender la corona de campeón. Luego de la realización de los exámenes médicos, en el primer día de entrenamiento de las águilas se incorporaron los dos refuerzos anunciados para el Apertura 2026-2027.

Ambos y los únicos presentados hasta la fecha son hondureños, pero que han sido repatriados del extranjero: El lateral Jesús Batiz y el zaguero Valerio Marinacci. Tal y como es una costumbre en el fútbol hondureño, los nuevos integrantes de la plantilla recibieron la bienvenida tradicional pasillo con patadita incluida.

Este tipo de ambiente es normal en los equipos de Liga Nacional, quienes buscan conectar con los nuevos integrantes para darles una bienvenida de cara a los trabajos de la jornada. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Javier López, técnico del equipo azul, apostó por estos dos fichajes, Jesús Batiz que viene del fútbol de Costa Rica, donde lo enfrentó en la pasada Copa Centroamericana. Por su parte, Valerio Marinacchi se formó la U-17 de la Lazio y Sub 19 del club romano y el Cosenza, luego pasó a clubes como Recanatese, Budoni y Rietti.