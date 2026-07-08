Técnico tricampeón con el Olimpia regresa a los banquillos y apuntan a un gran proyecto

La pasión por el fútbol sigue intacto para uno de los entrenadores con gran recorrido en la Liga Nacional, Nahúm Espinoza, quien deja el retiro y toma un nuevo reto en sus carrera deportiva. El exitoso entrenador nacional, Nahúm Espinoza, ha sido nombrado como nuevo entrenador de los Pumas de la Universidad, histórico equipo que fue dos veces subcampeón Nacional.

El equipo estudioso anunció por medio de sus redes sociales la llegada del Espinoza. "Bienvenido a la UNAH Universidad Nacional Autónoma de Honduras, profesor Nahum Espinoza! La máxima casa de estudios recibe a su nuevo cuerpo técnico de fútbol 11". Cabe recordar que Nahúm Espinoza es de los pocos técnico que pueden decir que han logrado un tricampeonato con Olimpia. Además, trabajó en Real España, Platense, Vida y ahora los Pumas.

El conjunto universitario confirmó también que Espinoza estará siendo acompañado por su asistente, Jorge Ferrufino Arias, quienes asumen las riendas del equipo de fútbol 11 masculino. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El Rectoral de la UNAH, Odir Fernández, y el vicerrector Mario Contreras, fueron los encargados de darle la bienvenida a Nahúm Espinoza, quien se mostró muy feliz por tomar las riendas de este nuevo proyecto. "Cuando te habla una institución uno valora otras cosas, el nombre, es un país, es la principal universidad del país y me da satisfacción, ya que la universidad tiene un prestigio y hay que defenderlo". Espinoza también detalló. "El fútbol no es tan sencillo como la gente cree y hay que buscar talentos, crear una mentalidad institucional y eso me da un punto de inicio".