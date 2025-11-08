Pablo Lavallén se rinde ante Rubilio Castillo y deja contundente mensaje a sus rivales: "Nos van a tener que matar"

El técnico del <b>Marathón</b>, <b>Pablo Lavallén</b>, destacó la entrega y carácter de su equipo tras el sufrido triunfo 1-0 ante <b>Platense </b>en el Yankel Rosenthal, con gol de <b>Rubilio Castillo </b>al minuto 90.“Para ganarnos, nos van a tener que matar. El equipo tuvo el control del partido pese a las ausencias de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/messiniti-la-vida-detras-del-goleador-de-marathon-me-divierte-cuando-me-dicen-messi-HA27500799" target="_blank">Messiniti</a></b>, Vega y Figueroa. Aun así, mantuvimos la paciencia y el fútbol”, expresó el argentino.<b>Lavallén </b>reconoció que el partido fue exigente, pero resaltó el trabajo colectivo y la convicción de sus jugadores. “Platense siempre nos complica. Jugaron con línea de cinco y cerraron los espacios, pero nosotros tuvimos tenencia, movimiento y nunca renunciamos a nuestra idea. En el último minuto llegó el gol, fruto de insistir con nuestra identidad”, apuntó.