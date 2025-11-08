Pablo Lavallén se rinde ante Rubilio Castillo y deja contundente mensaje a sus rivales: "Nos van a tener que matar"

¿Cuál es el análisis del partido y qué fue lo más complicado de este encuentro para poder abrir el marcador? Y ¿qué nos puede decir respecto a esa cuarta amonestación que recibe usted y también sobre el tema de Rubilio Castillo?



La amonestación, nada, es normal cuando uno vive el partido y lógicamente hay veces que por ahí se excede un poquito, pero siempre con respeto. Lo de Rubi, raro también, una decisión rara, pero bueno, habría que preguntarle. Yo la verdad vi que hicimos el gol, nos abrazamos y vimos que fue segunda amarilla y después la roja, la verdad no vi qué pasó.



Y después del equipo, lo que les dije el otro día, para ganarnos o hacernos perder algún punto EL28106332, nos van a tener que matar. El equipo hoy, a pesar de no contar con Messiniti, a pesar de no contar con Alexy Vega, a pesar de no contar con Figueroa, tuvo el control del partido. Enfrentamos un equipo complicado que siempre nos hace buenos partidos, una línea de cinco, cuatro volantes y un delantero. Después ya empezaron a meter más jugadores de ataque en el segundo tiempo y empezaron a jugar ya balones más largos, tratando de encontrar alguna. Alguna jugada aérea que las tuvieron, tuvieron un tiro en el palo, tuvieron un par de llegadas que nos pudieron haber convertido, pero bueno, cuando uno juega a ganar a veces tiene que sufrir este tipo de situaciones y el equipo sufrió, pero terminó con mucho fútbol, no teníamos muchos definidores, solamente a Rubilio de área, pero teníamos mucho juego con Castillo, con Sorto, con Odín Ramos, con Bueso que entró de cambio, con Elvir que entró fresco y terminó robando una pelota, tirando un gran centro y se ganó, que es lo que queríamos.

¿Cómo llamarle a esta lucha que tienen Olimpia y Maratón en estos momentos entre ustedes que están liderando el torneo de Apertura?



Nosotros no pensamos en Olimpia, Olimpia tiene que hacer su trabajo y será un problema de ellos. Nosotros pensamos en hacer nuestro trabajo. Fecha tras fecha tratamos de ganar, cuando vamos de visitante salimos a ganar en cualquier cancha, de hecho las únicas dos visitas que tuvimos en esta segunda rueda las ganamos y bueno, de local hace cuatro partidos consecutivos que venimos ganando, así que eso es mérito del equipo, del plantel, de que a pesar de sufrir tres ausencias importantes, entró Orellana e hizo un gran partido, entró Fernández, Kalushita hizo un partido aceptable, después entró Ramos, después Sorto, Bueso, o sea el que le toca hace un buen partido. Y eso lo que nos deja tranquilos que el equipo más allá de que hay cambios, no se resiente el funcionamiento.



Si me apuras, como decimos en Argentina, te digo que los últimos minutos el equipo jugó mejor que en los primeros, que cuando hay más desesperación porque llegue el golpe, pero tuvimos más tenencia de pelota, más circulación teníamos, por ahí no tanto jugador de área porque eran todos más volantes. Odín tiene buen juego por debajo, Castillo lo mismo, Ramírez, lo mismo, Sorto, lo mismo el Chelo que está en un gran nivel y teníamos mucho juego, nos faltaba la definición. Bueno, en la última Rubilio metió la cabecita y nos dio 3 puntos.

A Rubilio usted lo esperó, pidió al equipo ¿cómo le sale ahora la rentabilidad? ¿Por qué Marathón juega mejor cuando tiene más curada la mitad de la cancha?



Lo de Rubilio, nosotros sabíamos la jerarquía de jugador que contratábamos y sabíamos que tenía cuatro fechas de suspensión y que lo íbamos a tener que esperar. Cuando hablamos por teléfono con él que él estaba resolviendo su salida de Colombia, le dijimos que lo necesitábamos y que para nosotros seguramente iba a ser muy importante. Bueno, hoy ese deseo que teníamos nosotros de que él sea importante, hoy se hecho realidad y nosotros estábamos convencidos de que eso se iba a hacer realidad por como juega el equipo. El equipo juega bien y tiene situaciones de goles, no sé si unos 10 minutos antes había tenido una parecida, un centro de derecha y cabeceó y se le fue un poquito abierta, o sea, es un gran definidor, un 9 de área y sabíamos que cuando estuviese disponible para jugar nos iba a dar mucho. Y bueno, en los últimos dos partidos terminó la jugada que es la “frutillita” del postre y el resto tiene que ver con lo del equipo.



El equipo juega bien más allá de quién esté en cancha, cuando más volantes tenés, mejor jugas. Si por ahí te falta un poco de profundidad, por ahí te falta un poquito del uno contra uno, la velocidad de esa casa o la velocidad de Vega, pero el equipo tiene buenos futbolistas y juega bien y crea y no va a entrar por ahí con centros, pero por ahí te entra con una pared por dentro. Tuvo Sorto una pelota que llegó casi hasta el área chica de zurda, que definió también al primer palo. El equipo llega, tiene fundamento futbolístico y ya sea de centro, como terminó viniendo el gol o con una jugada de juego asociado puedes convertir.



Ellos tenían casi nueve jugadores por detrás de la línea de pelota y es muy difícil cuando un equipo se te planta ahí y uno tiene que buscar variantes, tiene que tener paciencia, tiene que mover la pelota. Nosotros por lo general trabajamos muchísimo esa situación en mitad de cancha, los 10 nuestro contra los 10 del rival y moverla y moverla, tener paciencia, encontrar los espacios. Bueno, hoy por momentos pareció parte de ese trabajo que hacemos nosotros en la semana y gracias a Dios pudimos convertir en los últimos minutos.



Sufrida victoria, pero también seguramente va a sufrir Marathón en los próximos partidos sin sus tres mejores jugadores que representan el 90% de los goles del equipo. Después cuando se reinicie el torneo vamos a tener a Vega, seguramente a Henry también. Y lo de Messiniti está por verse, vamos a apelar seguramente, le dieron dos fechas, así que eso seguramente lo veremos si lo podemos resolver y lo vamos a tener a Figueroa también.

¿Cree que Rubilio se merecía el llamado a la Selección Nacional?



No, esa no es mi función, hay un cuerpo técnico, tengo amigos dentro del cuerpo técnico y ellos son los que evalúan, los que evalúan a los jugadores que juegan en la liga local y los jugadores del extranjero, ellos después tomarán la decisión. A mí me parece que Rubilio está en un gran nivel, como lo está Vega, como lo está Isaac Castillo, como lo está Figueroa, como lo está Aguilera, me parece que hay jugadores que están en un excelente nivel, el equipo tiene funcionamiento y crea mucho fútbol, pero bueno, las decisiones de quién va a la selección las toma Rueda.

¿Siente usted que el Marathón está en esa idea que usted trajo? He notado que no es de los equipos que más jugadores ha utilizado



Mira, cuando uno es entrenador tiene un montón de ideas en la cabeza, esa idea tiene que tratar de bajársela a los futbolistas, que los futbolistas la entiendan, que eso a veces es lo difícil y cuando la entiendan después la tienen que hacer suya y después ya cuando la hicieron suya le tienen que agregar variantes, que es ahí donde los entrenadores ya empezamos a trabajar cada vez menos porque el jugador ya se compenetró tanto en la idea que empieza a buscar alternativas de jugadas, pases. Bueno, yo creo que estamos en ese momento en donde ellos ya adoptaron una idea, a pesar de que hoy habían adicionado seis minutos y estábamos 0 a 0, el equipo no se desesperó, siguió circulando la pelota. Bueno, eso porque el equipo cree y a veces vos decís, son dos o tres jugadores que se identifican con la idea, pero ni Orellana tiró pelotazo, ni Rivera tiró pelotazo, ni Martínez tiró pelotazo, o sea jugamos a lo mismo que jugamos siempre y como le dijimos nosotros en el primer tiempo tengamos paciencia que en algún momento se va a abrir alguna oportunidad, alguna pelota filtrada, algún centro atrás y tuvieron paciencia y lograron el gol.



Entonces cuando uno les dice que jueguen a lo que uno lo identifica y que ellos ya asumieron como propio y encima le encuentran más variante, ya nuestro trabajo está en buscar los pequeños detalles nada más. Yo creo que Maratón hoy está en ese momento, pero bueno, todavía no se ganó nada, estamos peleando, seguramente estaremos muy cerca de entrar al triangular final y bueno, esperemos, esperemos que sigamos así mejorando.