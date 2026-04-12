Policía Nacional emite contundente comunicado luego del caos en la previa del clásico capitalino: "No habrá impunidad..."

Las autoridades detallaron que varios funcionarios policiales resultaron heridos mientras intentaban restablecer el orden: “Varios funcionarios policiales resultaron con heridas de consideración tras ser atacados por personas que participaban en los disturbios”, indica el comunicado.La institución también informó que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con los responsables: “Se están analizando las cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911 y grabaciones privadas para identificar a los responsables”, detallaron, al tiempo que advirtieron que “no habrá impunidad” y que se actuará conforme a la ley contra quienes incitaron o ejecutaron estos hechos violentos.Pese a la tensión vivida en la previa, el partido finalmente sí se disputó por determinación de la <b>Liga Nacional</b>, en conjunto con ambos equipos y el árbitro <b>Said Martínez</b>. El encuentro arrancó a las 6:00 de la tarde y, al término del primer tiempo, <b>Olimpia </b>se fue al descanso con ventaja mínima sobre <b>Motagua </b>en una nueva edición del clásico capitalino.