Policía Nacional emite contundente comunicado luego del caos en la previa del clásico capitalino: "No habrá impunidad..."

La Policía Nacional emitió un contundente comunicado tras los actos vandálicos registrados en la previa del clásico capitalino entre Motagua y Olimpia, en el que condenó enérgicamente los hechos de violencia protagonizados por grupos de individuos que pusieron en riesgo la integridad de los aficionados. En el escrito, la institución señaló: “Lamentamos y condenamos enérgicamente los actos vandálicos y de desorden público... que pusieron en riesgo la integridad física de las familias, mujeres y niños”.

Las autoridades detallaron que varios funcionarios policiales resultaron heridos mientras intentaban restablecer el orden: “Varios funcionarios policiales resultaron con heridas de consideración tras ser atacados por personas que participaban en los disturbios”, indica el comunicado. La institución también informó que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con los responsables: “Se están analizando las cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911 y grabaciones privadas para identificar a los responsables”, detallaron, al tiempo que advirtieron que “no habrá impunidad” y que se actuará conforme a la ley contra quienes incitaron o ejecutaron estos hechos violentos. Pese a la tensión vivida en la previa, el partido finalmente sí se disputó por determinación de la Liga Nacional, en conjunto con ambos equipos y el árbitro Said Martínez. El encuentro arrancó a las 6:00 de la tarde y, al término del primer tiempo, Olimpia se fue al descanso con ventaja mínima sobre Motagua en una nueva edición del clásico capitalino. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

COMUNICADO DE LA POLICÍA NACIONAL