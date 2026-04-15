Premios DIEZ: Dereck Moncada lidera votaciones en la categoría como "Mejor jugador joven de la Liga Hondubet"

Con solo 18 años en sus espaldas, el delantero Dereck Moncada se ha convertido en uno de los jugadores jóvenes con más proyección. Vivió un 2025 espectacular en las filas del Olimpia y por eso es uno de los nominados en los Premios DIEZ. El ahora delantero del Internacional de Bogotá, Colombia lidera las votaciones en la categoría como el "Mejor futbolista joven de la Liga Hondubet". El nieto de Mario Moncada e hijo de Maynor Figueroa, suma el 48% de los votos en el sitio, por encima de otro crack; Nixon Cruz. Moncada fue vital en el último torneo de Pedro Troglio, a inicios del 2025, también en el primero de Eduardo Espinel, siendo un jugador clave que aprovechó cada minuto que le dieron. Eso lo llevó a formar parte de la Selección Nacional Mayor de Honduras en las eliminatorias al Mundial.

Como mencioné, abajo de Moncada, en el segundo lugar aparece el mediocampista del Real España, Nixon Cruz, jugador que desplegó buen fútbol con su clase callejera y ayudó a la Máquina a competir en grande en la Copa Centroamericana de Concacaf llegando hasta semifinales. Cruz tiene el 15% de las votaciones. El tercer lugar con un 14% es para Mathías Vázquez, delantero que jugó con el Motagua, anotando goles claves en los minutos que recibió de parte del técnico Diego Vázquez y del español, Javier López en el último torneo del 2025. Su buen nivel lo llevó a jugar en el Cincinnati II, que es el equipo expansión del club de la MLS. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Mientras que más abajo está Carlos Palma, jugador Sub-20 del Motagua con el 6%, mientras que Yeison Arriola, mundialista Sub-17 que milita en el Platense tiene un 5.9% y en sexto lugar está Jaylor Fernández, el famoso Caluchita del Marathón con solo el 4% de las votaciones de los internautas.