Premios DIEZ: Dereck Moncada lidera votaciones en la categoría como "Mejor jugador joven de la Liga Hondubet"

Como mencioné, abajo de Moncada, en el segundo lugar aparece el mediocampista del Real España, <b>Nixon Cruz</b>, jugador que desplegó buen fútbol con su clase callejera y ayudó a la Máquina a competir en grande en la Copa Centroamericana de Concacaf llegando hasta semifinales. Cruz tiene el 15% de las votaciones.El tercer lugar con un 14% es para <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/premiosdiez2025#welcome-section" target="_blank">Mathías Vázquez</a></b>, delantero que jugó con el Motagua, anotando goles claves en los minutos que recibió de parte del técnico Diego Vázquez y del español, Javier López en el último torneo del 2025. Su buen nivel lo llevó a jugar en el Cincinnati II, que es el equipo expansión del club de la MLS.Mientras que más abajo está Carlos Palma, jugador Sub-20 del Motagua con el 6%, mientras que Yeison Arriola, mundialista Sub-17 que milita en el Platense tiene un 5.9% y en sexto lugar está Jaylor Fernández, el famoso Caluchita del Marathón con solo el 4% de las votaciones de los internautas.