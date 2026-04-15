Liga Hondubet

Premios DIEZ: Dereck Moncada lidera votaciones en la categoría como "Mejor jugador joven de la Liga Hondubet"

El ahora delantero del Internacional de Bogotá, Colombia, tuvo un 2025 brillante que le valió ser convocado a la Selección Nacional e irse al extranjero

  • Premios DIEZ: Dereck Moncada lidera votaciones en la categoría como Mejor jugador joven de la Liga Hondubet

    Dereck Moncada está nominado por su gran año que vivió con el Olimpia donde fue campeón de Liga en el primer torneo con el entrenador uruguayo, Eduardo Espinel. Nixon Cruz y Mathías también destacaron.
2026-04-15

Con solo 18 años en sus espaldas, el delantero Dereck Moncada se ha convertido en uno de los jugadores jóvenes con más proyección. Vivió un 2025 espectacular en las filas del Olimpia y por eso es uno de los nominados en los Premios DIEZ.

El ahora delantero del Internacional de Bogotá, Colombia lidera las votaciones en la categoría como el "Mejor futbolista joven de la Liga Hondubet". El nieto de Mario Moncada e hijo de Maynor Figueroa, suma el 48% de los votos en el sitio, por encima de otro crack; Nixon Cruz.

Moncada fue vital en el último torneo de Pedro Troglio, a inicios del 2025, también en el primero de Eduardo Espinel, siendo un jugador clave que aprovechó cada minuto que le dieron. Eso lo llevó a formar parte de la Selección Nacional Mayor de Honduras en las eliminatorias al Mundial.

Gigante de Sudamérica pone la mirada en el joven atacante hondureño Dereck Moncada

Como mencioné, abajo de Moncada, en el segundo lugar aparece el mediocampista del Real España, Nixon Cruz, jugador que desplegó buen fútbol con su clase callejera y ayudó a la Máquina a competir en grande en la Copa Centroamericana de Concacaf llegando hasta semifinales. Cruz tiene el 15% de las votaciones.

El tercer lugar con un 14% es para Mathías Vázquez, delantero que jugó con el Motagua, anotando goles claves en los minutos que recibió de parte del técnico Diego Vázquez y del español, Javier López en el último torneo del 2025. Su buen nivel lo llevó a jugar en el Cincinnati II, que es el equipo expansión del club de la MLS.

Mientras que más abajo está Carlos Palma, jugador Sub-20 del Motagua con el 6%, mientras que Yeison Arriola, mundialista Sub-17 que milita en el Platense tiene un 5.9% y en sexto lugar está Jaylor Fernández, el famoso Caluchita del Marathón con solo el 4% de las votaciones de los internautas.

El delantero Dereck Moncada ahora milita en el Inter de Bogotá, club al que llegó en enero tras su buen campeonato con el Olimpia. Foto cortesía

El delantero Dereck Moncada ahora milita en el Inter de Bogotá, club al que llegó en enero tras su buen campeonato con el Olimpia. Foto cortesía

Las votaciones estarán activas en el sitio web www.diez.hn hasta el 20 de abril, por lo que solo quedan cinco días para elegir a los mejores. La gala de los premios será el lunes 4 de mayo en Tegucigalpa, donde se llevará a cabo la gala la décima edición de los Premios DIEZ, donde reconoceremos a lo mejor del deporte hondureño y centroamericano.

ASÍ MARCHAN LAS VOTACIONES:
1. Dereck Moncada - Olimpia 48%
2. Nixon Cruz - Real España 15%
3. Mathías Vázquez - Motagua 14%
4. Carlos Palma - Motagua 6%
5. Yeison Arriola - Platense 5.9%
6. Jaylor Fernández - Marathón 5%
7. Edwin Lobo - Olimpia 2%
8. Roberto Osorto - Real España 2%
9. Yemerson Aaron Cabrera - Olancho 1%
10. Raúl García - UPNFM 0.24%

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