Raúl García no se fía del UMECIT de Panamá: "No hay ni una Cenicienta"

El joven futbolista de Olimpia, Raúl García, aseguró que el equipo albo no se confía del UMECIT de Panamá, rival al que enfrentará en la segunda jornada de la Copa Centroamericana. El mediocampista destacó que en el torneo no existen rivales fáciles, recordó las complicaciones que tuvieron en su debut pese a enfrentar a un equipo que en el papel parecía inferior y afirmó que el conjunto dirigido por Eduardo Espinel saldrá con la obligación de sumar los tres puntos para mantenerse firme en la pelea por el liderato del grupo.

¿Cuál es la expectativa para este compromiso internacional? Pues la misma responsabilidad de siempre. Sabemos que Olimpia está obligado a ganar y vamos a luchar, a pararnos bien, a anteponernos y traernos los tres puntos, si Dios quiere.

A continuar el buen inicio en esta Copa Centroamericana, más allá de lo que sucedió en Liga y en la Supercopa

Sí, ya lo pasado queda ahí nomás, en el pasado. Vamos por nuevos retos, a quedarnos con los tres puntos y sacar lo mejor del equipo. Que sea lo que Dios quiera.

Raúl García, se arrancó muy bien la Copa, hoy se va a Panamá, un equipo que lo vimos dar la sorpresa y fácil no es. ¿Cómo ha analizado al UMECIT de Panamá?

No, fácil no es ningún equipo. Miremos el equipo anterior con el que jugamos, se vino a parar bien, y no digamos UMECIT, que va a estar en su casa. Para eso trabajamos y a seguir trabajando para poder sacar los tres puntos.

Raúl, vos sos de esos jóvenes por los cuales se ha apostado, has respondido y has dado resultados. ¿Cuál ha sido la clave para que estés teniendo participación dentro del torneo?

Creo que el trabajo. Creo que para eso nos esforzamos día con día, para ganarnos unos cuantos minutos. Gracias a Dios se me ha dado la oportunidad de tener continuidad y vamos a seguir por eso.

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Y este rival, en lo personal, ¿cómo lo has analizado vos, Raúl? Desde tu posición, ¿a quién te va a tocar enfrentar en ese duelo?

Es un equipo muy fuerte en cada una de sus líneas, jugador por jugador. Creo que son muy fuertes, defienden bien y a la hora de atacar van decididos. Pero bueno, vamos a tratar de contrarrestar eso.

¿Qué tan complicado puede ser un rival que es la Cenicienta en un grupo complicado, cuando está un Olimpia que quiere ganar esta copa? Ya lo vimos ante Saprissa

No, la Cenicienta no es ningún equipo. Como les dije, miremos el equipo anterior. En la mesa era el débil, entre comillas, y se nos plantó bien. Se nos dificultó sacar el resultado, pero para eso se trabaja. Creo que el equipo rival también cuenta en el terreno de juego.