El Bombero Exon Arzú desatasca al Real España en Choluteca sobre el final y evita la derrota contra UPNFM

En un vibrante duelo bajo la pésima iluminación y cancha del Estadio Emilio Williams de Choluteca, la UPNFM igualó 1-1 ante un Real España que se olvidó de ganar y sumó su tercer partido sin triunfos, comprometiendo seriamente su liderato en el Torneo Clausura. Los locales tomaron la delantera en la primera mitad y resistieron el asedio aurinegro en la segunda parte, donde solo un gol agónico de Exon Arzú evitó la derrota de la Máquina. Este empate deja a los sampedranos con la presión de Motagua y Olimpia pisándoles los talones. El partido arrancó con los estudiosos imponiendo su ritmo desde los primeros minutos, pero luego los dirigidos por Salomón Názar apostaron por el error de la máquina, mientras el Real España tardó en encontrar espacios ante unos lobos que no regalaban nada y que buscaba sorprender. Al minuto 23' llegó el primero de la noche. Luis López, el defensor colombiano, capitalizó un saque de banda preciso para anotar de cabeza el 1-0. El balón llegó al área chica, donde López se elevó por encima de la marca y conectó un testarazo de espaldas que fue imparable para Buba López.

La UPNFM olió sangre y al 34' tuvo la chance de ampliar la renta. Una jugada colectiva por la banda izquierda dejó solo a Jairo Róchez ante Buba López, pero el portero reaccionó con una atajada felina, manteniendo vivo al Real España. Los lobos perdonaron, y ese perdón pesaría después. Tras el entretiempo, Real España salió con todo, decidido a revertir el marcador. La Máquina, con Jack Baptiste como eje creativo, comenzó a bombardear el arco de Alex Güity. Al 54', un bombazo de media distancia del mismo Baptiste hizo volar al guardameta estudioso, quien con una volada espectacular mandó el balón al tiro de esquina. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La más clara para los sampedranos llegó al 62' por medio de Eddie Hernández. El killer trujillano recibió un centro milimétrico de Danilo Palacios, se elevó por los aires de Choluteca, pero de cabeza mandó el balón muy arriba. Ya apuraban los catedráticos. El partido se calentó al 71', cuando Eliu López, mediocampista de la UPNFM, vio la roja por doble amarilla tras una falta imprudente sobre un españolista. Los locales quedaron con 10, y Real España intensificó su presión. La expulsión cambió la dinámica, obligando a la UPNFM a replegarse y defender con uñas y dientes. El empate de la máquina llegó finalmente al 83'. Devron García en labores ofensivas le bajó de pecho le palota a Eddie Hernández en los linderos del área, Eddie remató con potencia, pero el balón impactó en el poste derecho, pero atento estaba Exon Arzú que empujó el balón en el rebote para acreditar la paridad.

En el 90+10', Eddie Hernández tuvo la del triunfo: un balón aéreo dividido en el área chica lo ganó de cabeza, pero su remate se fue directo a las manos de Alex Güity y así la UPNFM resistió hasta el pitazo final, celebrando un valioso empate que los mantiene en la pelea. Real España suma tres juegos sin ganar, un bache que duele en plena recta final. Con este resultado, los de Jeaustin Campos siguen líder con 31 puntos en 17 partidos, pero Motagua (29 unidades, dos juegos menos) y Olimpia (29, un juego menos) acechan de cerca, mientras Olancho FC se ubica con 27.

FICHA TÉCNICA