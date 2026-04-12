El Bombero Exon Arzú desatasca al Real España en Choluteca sobre el final y evita la derrota contra UPNFM

En un vibrante duelo bajo la pésima iluminación y cancha del Estadio Emilio Williams de Choluteca, la <b>UPNFM </b>igualó 1-1 ante un <b>Real España </b>que se olvidó de ganar y sumó su tercer partido sin triunfos, comprometiendo seriamente su liderato en el Torneo Clausura. Los locales tomaron la delantera en la primera mitad y resistieron el asedio aurinegro en la segunda parte, donde solo un gol agónico de <b>Exon Arzú</b> evitó la derrota de la Máquina. Este empate deja a los sampedranos con la presión de <b>Motagua</b> y <b>Olimpia </b>pisándoles los talones.El partido arrancó con los estudiosos imponiendo su ritmo desde los primeros minutos, pero luego los dirigidos por <b>Salomón Názar</b> apostaron por el error de la máquina, mientras el <b>Real España </b>tardó en encontrar espacios ante unos lobos que no regalaban nada y que buscaba sorprender.Al minuto 23' llegó el primero de la noche. <b>Luis López</b>, el defensor colombiano, capitalizó un saque de banda preciso para anotar de cabeza el 1-0. El balón llegó al área chica, donde López se elevó por encima de la marca y conectó un testarazo de espaldas que fue imparable para<b> Buba López.</b>