Rudman lo destaca antes de la Copa Centroamericana: "Tienen capacidad"

El DT argentino habló en conferencia de prensa y valoró el esfuerzo tanto de los jóvenes como de los jugadores menos habituales, sabiendo que el miércoles se juegan la clasificación en la Copa Centroamericana frente a Alianza.

Silvio Rudman mantiene viva la ilusión en Marathón, ya que el equipo no solo sabe ganar bien, sino que también sabe sufrir para conseguir las victorias. Este domingo lo demostró al imponerse 0-1 ante Choloma en los últimos minutos con un gol de Jonathan Paz.

¿Cómo valora este partido de cara al compromiso del miércoles por la Copa Centroamericana? ¿Y cómo considera que respondió el equipo alterno que presentó hoy?

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Es una alegría enorme. Contamos con un plantel amplio de 28 jugadores en el que todos tienen capacidad para competir. Hoy tuvieron minutos futbolistas que no venían jugando de forma habitual y lo hicieron muy bien: mantuvieron el orden, mostraron buena dinámica e intensidad, y siempre buscaron el arco rival.

Choloma es un equipo bien dirigido y con buenos futbolistas, pero destaco la unión del grupo en Marathón, el esfuerzo y el objetivo claro de salir a ganar. Fuimos justos ganadores.

Hoy no importa tanto la forma sino haber obtenido los tres puntos. Además, se recupera a Jonathan Paz, quien celebró su gol con mucha ilusión.

Me alegra mucho por Jonathan, no solo por el gol, sino porque jugó un gran partido. Y también por el resto del equipo, ya que participaron varios muchachos sin tanto rodaje y se dio el debut de Canales en primera división.

Extraemos cosas muy positivas. Felicité al plantel por el esfuerzo en una cancha difícil y con bastante calor. El equipo mantuvo el equilibrio y el objetivo de ganar. Si bien conseguir el resultado es fundamental, para nosotros las formas sí importan: buscamos siempre jugar bien al fútbol.

Jugaron varios futbolistas no habituales a las puertas del partido más importante del semestre en la Copa Centroamericana, el cual puede darles la clasificación. ¿Cómo valora estos minutos para mantener a todo el plantel en la dinámica del equipo?

Valoro enormemente el plantel que tenemos. Hoy sumaron minutos muchos jóvenes y futbolistas de experiencia que no venían jugando en las primeras fechas. Esto es muy valioso porque demuestra que están preparados, levantan la mano y dicen "presente".

Nos ayuda a seguir fortaleciendo al grupo. Hoy el equipo tiene claro lo que quiere: un funcionamiento ordenado pero dinámico. Por momentos lo ejecutamos de gran manera. Ahora nos toca disfrutar el triunfo, sabiendo que aún hay aspectos por mejorar antes de pensar en los próximos compromisos.

Profe, comprendiendo que le gustó la actuación general, ¿hubo algo que lo sorprendiera positivamente en el rendimiento colectivo?

Me sorprendió gratamente el nivel tan alto que mostró todo el equipo frente a un rival duro que venía golpeado, pero que hizo un gran partido. Con el esquema planteado logramos hacer daño y cerramos el partido con el gol de Jonathan.

Me quedo con la alegría del grupo, la unión y el sentido de pertenencia en Marathón. Eso es importante para brindárselo a nuestra afición, que siempre está presente. Hoy la gente se fue contenta y eso es lo primordial para nosotros.

¿Cómo valora el trabajo arbitral? Se le vio molestia en el banquillo y reclamos a los jueces por las expulsiones. Por otra parte, se viene una semana clave con la definición en Copa Centroamericana y su primer clásico sampedrano.

No suelo hablar de los árbitros. Prefiero enfocarme en lo que hace mi equipo y en lo que buscamos plasmar en la cancha. Lo positivo es que se ganó, aunque debemos seguir mejorando. Sumaron minutos jugadores que lo necesitaban y eso eleva la jerarquía del plantel. Aún no hemos ganado nada, pero vamos por buen camino, compitiendo bien y obteniendo resultados.

Respecto al trabajo con los jóvenes, noté la exigencia en el aspecto físico. ¿Cómo planean trabajar con los muchachos que suben de reservas o fuerzas básicas para incrementar su masa corporal y afrontar partidos que exigen más despliegue físico que técnico?

El proceso formativo de los jóvenes es fundamental para nosotros. En Marathón hay chicos con capacidad para jugar en primera división, como lo demostraron Lester y Kalucha. Nuestro trabajo es potenciar sus capacidades.

Lleva un proceso de varios meses, pero tras dos meses de trabajo con nosotros se les ve cada vez mejor. Creo mucho en el futbolista hondureño y en la cantera del club. Ojalá sigan debutando más jóvenes, pero no por cumplir una regla de minutos, sino porque realmente se lo merecen al estar a la par del resto del plantel.

Pensando en que se jugó con varios suplentes, ¿qué trabajo psicológico realizan con ellos para mantenerlos motivados y preparados para responder en estos partidos?

Todos trabajan de la misma manera. Desde el cuerpo técnico inculcamos que el esfuerzo no se negocia y que deben estar preparados para cuando llegue su oportunidad.

Me da satisfacción ver que el equipo mantuvo un rendimiento alto y que todos están listos para competir. Creo mucho en la exigencia, la unión del grupo y la humildad, que es lo que permite conseguir cosas importantes.