Imperdonable: el terrible error de Edrick Menjívar en el Clásico Olimpia vs Motagua

El portero Edrick Menjívar cometió un terrible error en el inicio del clásico del fútbol hondureño entre Olimpia y Motagua, correspondiente a la tercera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Apenas habían transcurrido tres minutos desde el pitazo inicial cuando el guardameta del conjunto olimpista protagonizó uno de los errores más llamativos que se le recuerden durante su exitosa carrera.

La jugada comenzó cuando el lateral izquierdo de Motagua, Clever Portillo, ganó la línea de fondo y sacó un centro al área. El envío tomó completamente por sorpresa a Menjívar, quien se encontraba mal ubicado y no pudo reaccionar a tiempo ante la trayectoria del balón. De manera increíble, la pelota terminó en el fondo de las redes ante la mirada del propio guardameta, provocando la euforia de los jugadores y aficionados de Motagua, que celebraron el inesperado tanto desde los primeros minutos del clásico. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Menjívar no pudo contener el esférico y quedó señalado en una acción que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados.