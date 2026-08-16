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Olimpia vs Motagua EN VIVO: hora y dónde ver el clásico capitalino por la jornada 3

Los albos y las águilas se miden esta tarde en una nueva edición del clásico capitalino correspondiente a la jornada 3 del Apertura 2026.

Olimpia vs Motagua EN VIVO: hora y dónde ver el clásico capitalino por la jornada 3
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Olimpia y Motagua se ven las caras en la jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
16 de agosto de 2026 a las 13:56

El Olimpia de Eduardo Espinel se mide contra el Motagua de Javier López por el clásico capitalino por la tercera jornada del torneo Apertura 2026 en la cancha del estadio Nacional de Tegucigalpa.

Los 'azules' llegan presionados a este juego luego de caer como locales ante el recién ascendido Estrella Roja y luego de igualar en su casa ante el Cartaginés de Costa Rica por la Copa Centroamericana de la Concacaf.

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Mientras que los 'albos' llegan con mejores números a este clásico, en sus últimos juegos derrotaron al UMECIT de Panamá y luego a los Lobos de la UPNFM.

Ya hablando de los clásicos capitalinos, el Olimpia domina la serie hablando de los últimos cinco compromisos, los melenudos tienen dos triunfos, hay dos empates y y uno a favor de los azules.

Los de Eduardo Espinel derrotaron 2-0 a los Lobos de la UPNFM en su primer compromiso en este torneo Apertura 2026 y luego golearon 3-1 a Juticalpa en Catacamas.

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Por su parte, los actuales campeones del campeonato liguero en Honduras tuvieron un prometedor arranque al golear a Juticalpa 0-3, luego en casa no pudieron contra el Estrella Roja 0-2.

Hora y canal dónde ver partido EN VIVO

Encuentro: Olimpia vs Motagua

Hora: 5:15 PM

Canal: Deportes TVC

Estadio: Nacional Chelato Uclés.

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Redacción web
Redacción
Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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