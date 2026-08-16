Olimpia vs Motagua EN VIVO: hora y dónde ver el clásico capitalino por la jornada 3

El Olimpia de Eduardo Espinel se mide contra el Motagua de Javier López por el clásico capitalino por la tercera jornada del torneo Apertura 2026 en la cancha del estadio Nacional de Tegucigalpa. Los 'azules' llegan presionados a este juego luego de caer como locales ante el recién ascendido Estrella Roja y luego de igualar en su casa ante el Cartaginés de Costa Rica por la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Mientras que los 'albos' llegan con mejores números a este clásico, en sus últimos juegos derrotaron al UMECIT de Panamá y luego a los Lobos de la UPNFM. Ya hablando de los clásicos capitalinos, el Olimpia domina la serie hablando de los últimos cinco compromisos, los melenudos tienen dos triunfos, hay dos empates y y uno a favor de los azules. Los de Eduardo Espinel derrotaron 2-0 a los Lobos de la UPNFM en su primer compromiso en este torneo Apertura 2026 y luego golearon 3-1 a Juticalpa en Catacamas. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Por su parte, los actuales campeones del campeonato liguero en Honduras tuvieron un prometedor arranque al golear a Juticalpa 0-3, luego en casa no pudieron contra el Estrella Roja 0-2.

Hora y canal dónde ver partido EN VIVO