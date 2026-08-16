EN VIVO: Olancho FC está empatando contra Juticalpa en el Clásico

LA PREVIA

El fútbol de la Liga Nacional de Honduras cierra la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 con un partido muy esperado: el derbi entre Olancho FC y Juticalpa FC. El encuentro se jugará a las 7:30 PM en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa.

Ambos equipos llegan en momentos muy diferentes. Por un lado, Olancho FC viene en buena racha tras ganar 1-0 de visita al Real España en la primera jornada y empatar 1-1 contra Lobos UPNFM en la segunda. Con 4 puntos en la tabla y sin conocer la derrota, los "Potros" buscan su primer triunfo ante su gente para mantenerse en los primeros lugares.