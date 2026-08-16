EN VIVO: Olancho FC está empatando contra Juticalpa en el Clásico

MINUTO A MINUTO OLANCHO VS JUTICALPA
ALINEACIONES CONFIRMADAS
Olancho FC: 29. Gerson Argueta, 2.Óscar Almendárez, 8. Henry Gómez, 11. Joanderson Assis, 15. Ofir Padilla, Clayvin Zuniga, Juan Ángel Delgado, 26. Geisson Perea, 30. Nelson Muñoz, Yemerson Cabrera.
Juticalpa: 1. José Mendoza, 2. Maylor Nuñez, 4. Kelvin Matute, 6. Carlos Róchez, 14. Kolton Kelly, 19. Daniel Delgadillo, 20. Roger González, 24. Óscar Barrios, 28. Alex Gómez, 29. Óscar Suazo, 30. Cristian Sacaza.
LA PREVIA
El fútbol de la Liga Nacional de Honduras cierra la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 con un partido muy esperado: el derbi entre Olancho FC y Juticalpa FC. El encuentro se jugará a las 7:30 PM en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa.
Ambos equipos llegan en momentos muy diferentes. Por un lado, Olancho FC viene en buena racha tras ganar 1-0 de visita al Real España en la primera jornada y empatar 1-1 contra Lobos UPNFM en la segunda. Con 4 puntos en la tabla y sin conocer la derrota, los "Potros" buscan su primer triunfo ante su gente para mantenerse en los primeros lugares.
Por otro lado, Juticalpa FC pasa por un momento complicado. Los "Canecheros" no han sumado puntos en el torneo tras caer 3-0 frente a Motagua y 3-1 contra Olimpia. Con dos derrotas seguidas y seis goles recibidos, el equipo tiene la urgencia de ganar para salir del último lugar de la tabla.
Ficha del partido
-Partido: Olancho FC vs. Juticalpa FC
-Torneo: Jornada 3 — Apertura 2026
-Estadio: Juan Ramón Brevé Vargas, Juticalpa
-Hora: 7:30 PM
El partido promete mucha emoción, ya que Olancho FC busca consolidarse en la cima y Juticalpa FC necesita con urgencia sus primeros tres puntos del torneo.