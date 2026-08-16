EN VIVO: Choloma y Marathón no se hacen daño en el Rubén Deras

El Choloma llega a este compromiso con la obligación de sumar sus primeros puntos del torneo. El equipo dirigido por Héctor Vargas comenzó con el pie izquierdo al perder sus dos primeros partidos frente a Génesis y Atlético Independiente, por lo que buscará reencontrarse con el triunfo ante su afición.

Este domingo, el Estadio Rubén Deras será el escenario del partido entre Choloma y Marathón por la tercera jornada del Torneo Apertura. El encuentro comenzará a las 3:00 p. m. y promete ser un juego lleno de emociones por las necesidades de ambos equipos.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Una de las grandes atracciones para este partido es la posible presentación de Saúl Fox, conocido como “La More”, quien podría hacer su debut en la portería del Choloma. Aunque el propio jugador comentó que espera jugar, la última palabra la tendrá el entrenador.

Por su parte, el Marathón vive una realidad muy diferente y llega sin conocer la derrota en el torneo local. Bajo el mando de Silvio Rudman, los verdolagas suman cuatro puntos gracias a una victoria y un empate, además de venir motivados tras ganar su reciente partido internacional en la Copa Centroamericana.

Este duelo es clave para las aspiraciones de ambos clubes en el torneo. Mientras el Choloma necesita reaccionar para salir del fondo, el Marathón buscará ganar para seguir peleando en los primeros lugares de la tabla de posiciones. El encuentro se podrá seguir en vivo a través de Deportes TVC.