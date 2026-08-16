EN VIVO: Choloma y Marathón no se hacen daño en el Rubén Deras

ALINEACIONES CONFIRMADAS
Marathón: 31. Huberto Juárez, 3. Kenny Bodden, 7. Isaac Castillo, 8. Tomás Sorto, 12. Yeison Mejía, 14. Javier Arriaga, 16. Santos Martínez, 21. Odin Ramos, 27. Jhonatan Paz, , 41. César Sevilla, 56. César Suazo.
Choloma: 24. Mariano Pineda, 6. John Suazo, 9. Lautaro Ferreira, 11. Alex Alvarado, 14. Cristian Madrid, 18. Jhohan Tejada, 19. Olvin Zamora, 23. Hermes Castillo, 27. Aldo Fajardo, 28. Julio Bernárdez, 29.Eiver Flores.
LA PREVIA
Este domingo, el Estadio Rubén Deras será el escenario del partido entre Choloma y Marathón por la tercera jornada del Torneo Apertura. El encuentro comenzará a las 3:00 p. m. y promete ser un juego lleno de emociones por las necesidades de ambos equipos.
El Choloma llega a este compromiso con la obligación de sumar sus primeros puntos del torneo. El equipo dirigido por Héctor Vargas comenzó con el pie izquierdo al perder sus dos primeros partidos frente a Génesis y Atlético Independiente, por lo que buscará reencontrarse con el triunfo ante su afición.
Una de las grandes atracciones para este partido es la posible presentación de Saúl Fox, conocido como “La More”, quien podría hacer su debut en la portería del Choloma. Aunque el propio jugador comentó que espera jugar, la última palabra la tendrá el entrenador.
Por su parte, el Marathón vive una realidad muy diferente y llega sin conocer la derrota en el torneo local. Bajo el mando de Silvio Rudman, los verdolagas suman cuatro puntos gracias a una victoria y un empate, además de venir motivados tras ganar su reciente partido internacional en la Copa Centroamericana.
Este duelo es clave para las aspiraciones de ambos clubes en el torneo. Mientras el Choloma necesita reaccionar para salir del fondo, el Marathón buscará ganar para seguir peleando en los primeros lugares de la tabla de posiciones. El encuentro se podrá seguir en vivo a través de Deportes TVC.