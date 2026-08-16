Capeluto ya tiene nuevo club en Liga Nacional tras dejar el Real España

Juan Capeluto ya se olvidó del Real España. El defensor uruguayo y la entidad aurinegra alcanzaron un acuerdo para su desvinculación y la noticia fue confirmada el pasado viernes en horas de la noche.
Tras bajarse de la 'Máquina', el zaguero de 30 años fue anunciado oficialmente como refuerzo del CD Choloma que dirige Héctor Vargas para la presente temporada.
La directiva cholomeña reaccionó rápidamente ante la oportunidad de mercado y firmó a un central sin tener que pagar por su traspaso y que ya tiene seis meses de experiencia en la Liga Nacional.
"El CD Choloma le da la bienvenida al nuevo integrante de nuestra plantilla, Juan Capeluto. Su experiencia y liderazgo nos ayudarán a reforzar nuestra defensa y a afrontar cada desafío con mayor seguridad y solidez", anunció el cuadro maquilero a través de sus redes sociales.
Cabe mencionar que se trata del tercer equipo para Capeluto en el fútbol hondureño. Había llegado a Real España para el Clausura 2026 procedente del Correcaminos de la Liga de Expansión de México.
El zaguero regresó a Honduras después de su paso por Juticalpa FC, donde fue importante en el equipo que consiguió el ascenso a la Primera División.
Durante su etapa en el conjunto aurinegro no tuvo la continuidad que esperaba. Al futbolista todavía le restaban seis meses de contrato, pero los pocos minutos que tenía con Jeaustin Campos lo llevó a tomar la decisión de buscar una salida del club.
Ahora, bajo la dirección técnica de Héctor Vargas busca recuperar el protagonismo y podría debutar esta tarde cuando el Choloma reciba a Marathón por la tercera fecha del certamen (3:00 PM).