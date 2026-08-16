Capeluto ya tiene nuevo club en Liga Nacional tras dejar el Real España

Juan Capeluto ya se olvidó del Real España. El defensor uruguayo y la entidad aurinegra alcanzaron un acuerdo para su desvinculación y la noticia fue confirmada el pasado viernes en horas de la noche. Tras bajarse de la 'Máquina', el zaguero de 30 años fue anunciado oficialmente como refuerzo del CD Choloma que dirige Héctor Vargas para la presente temporada.

La directiva cholomeña reaccionó rápidamente ante la oportunidad de mercado y firmó a un central sin tener que pagar por su traspaso y que ya tiene seis meses de experiencia en la Liga Nacional. "El CD Choloma le da la bienvenida al nuevo integrante de nuestra plantilla, Juan Capeluto. Su experiencia y liderazgo nos ayudarán a reforzar nuestra defensa y a afrontar cada desafío con mayor seguridad y solidez", anunció el cuadro maquilero a través de sus redes sociales.

