Nixon Cruz frotó la lámpara y se despachó con golazo ante Independiente

Nixon Cruz volvió a dejar en evidencia que su calidad sobre el terreno de juego no es una cuestión pasajera. El habilidoso mediocampista del Real España firmó una noche brillante al fabricarse una anotación de antología tras ingresar como variante, rompiendo el cero en el marcador y encarrilando al conjunto aurinegro frente a un combativo Independiente.
El volante venía consolidándose como una pieza titular en el esquema aurinegro durante el certamen anterior. Sin embargo, tras cumplir una sanción disciplinaria, ha tenido que empezar los compromisos desde el banquillo de suplentes, escenario donde ha reaccionado de forma categórica sumando asistencias y ahora aportando una auténtica joya de gol para la causa sampedrana.
La jugada decisiva se gestó cuando Cruz logró cazar un balón suelto en los linderos del área rival. Sin pensarlo dos veces y haciendo gala de su depurada técnica de golpeo, el mediocampista conectó un derechazo colocado y lleno de efecto que dejó totalmente sin opciones al arquero Miguel Rodríguez, quien pese a su estirada no pudo evitar la caída del arco de las "Panteras".
La anotación desató el júbilo inmediato de la afición apostada en las graderías del Estadio Morazán. La hinchada aurinegra celebró con efervescencia la genialidad de uno de sus futbolistas más mimados, reconociendo el impacto directo que generó su ingreso al campo para destrabar un partido que se mostraba complejo.
El idilio entre Nixon Cruz y la fanaticada de la "Máquina" responde a su estilo de juego vistoso e irreverente. El mediocampista es de los pocos elementos en el ámbito nacional que se atreve a desplegar ese balompié con esencia de barrio, caracterizado por las fintas, el regate directo en el uno contra uno y la capacidad para definir partidos con la pegada desde media distancia.
Con esta actuación estelar saliendo como revulsivo, el talentoso jugador vuelve a tocar la puerta de la alineación titular del Real España para los próximos retos del torneo, ya que es un jugador que aporta el desequilibrio creativo que tanto identifica su estilo futbolístico.