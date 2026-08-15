Nixon Cruz frotó la lámpara y se despachó con golazo ante Independiente

Nixon Cruz volvió a dejar en evidencia que su calidad sobre el terreno de juego no es una cuestión pasajera. El habilidoso mediocampista del Real España firmó una noche brillante al fabricarse una anotación de antología tras ingresar como variante, rompiendo el cero en el marcador y encarrilando al conjunto aurinegro frente a un combativo Independiente. El volante venía consolidándose como una pieza titular en el esquema aurinegro durante el certamen anterior. Sin embargo, tras cumplir una sanción disciplinaria, ha tenido que empezar los compromisos desde el banquillo de suplentes, escenario donde ha reaccionado de forma categórica sumando asistencias y ahora aportando una auténtica joya de gol para la causa sampedrana.

La jugada decisiva se gestó cuando Cruz logró cazar un balón suelto en los linderos del área rival. Sin pensarlo dos veces y haciendo gala de su depurada técnica de golpeo, el mediocampista conectó un derechazo colocado y lleno de efecto que dejó totalmente sin opciones al arquero Miguel Rodríguez, quien pese a su estirada no pudo evitar la caída del arco de las "Panteras".