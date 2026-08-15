Enjambre de avispas paraliza juego en Honduras y un portero sufrió picaduras

¡Se revolvieron las avispas en Choluteta! El partido entre los Lobos UPN y Estrella Roja por la jornada 3 tuvo un momento insólito cuando estaba por finalizar el primer tiempo en el Estadio Emilio Williams.

El árbitro Yony Sánchez se vio obligado a detener las acciones por un enjambre de avispas en pleno partido. En las imágenes se puede apreciar cuando el silbante se tira al suelo con el resto de jugadores para evitar la picaduras.

La repentina invasión de los insectos tomó por sorpresa tanto a los futbolistas de ambos conjuntos como al cuerpo arbitral. Ante la amenaza inminente y el riesgo de sufrir picaduras masivas, los deportistas no tuvieron más opción que reaccionar con rapidez, lanzándose pecho a tierra sobre el césped del recinto deportivo para intentar resguardarse de la nube de avispas que sobrevolaba la cancha.