Fernando Mira, DT del Génesis: "Podíamos haber marcado dos o tres goles más"

A diferencia del torneo anterior, donde al equipo le costaba hacerse fuerte en casa, la escuadra local ha empezado a consolidar su localía mediante un despliegue de intensidad y efectividad. Mira destacó la capacidad del grupo para corregir sobre la marcha en el descanso, lo que les permitió gestionar los ritmos del juego en el segundo tiempo y generar constantes opciones de peligro al contraataque para sellar el triunfo.

Génesis FC firmó una actuación sólida en condición de local tras imponerse con autoridad 3-0 a Platense, reflejando sobre el terreno de juego el trabajo táctico diseñado durante la semana. El director técnico portugués Fernando Mira valoró la actitud y el compromiso de sus futbolistas, quienes mostraron contundencia en el ataque y supieron ajustar el bloque defensivo.

Con la mirada puesta en la tabla de posiciones, el cuerpo técnico apuesta por la filosofía de ir partido a partido, enfocado en sumar la mayor cantidad de puntos posibles para afianzar a Génesis en los puestos de vanguardia de la competición.

Profe, ¿Qué sensaciones le genera esta victoria que tanto deseaban y necesitaban aquí en casa? Un gran objetivo de nosotros era quedarnos acá con los tres puntos, ganar el juego, y así se dio con los jugadores por la necesidad y la actitud que tuvieron, además de la manera como prepararon el partido. En el primer tiempo pienso que en la parte ofensiva fuimos casi perfectos, aunque en lo defensivo tuvimos algunas dificultades. Después, en el intervalo corregimos y en el segundo tiempo gestionamos más el tiempo de juego, pero siempre saliendo con criterio, al contraataque y con posibilidades de ampliar el resultado. Así lo hicimos: marcamos tres goles y podíamos haber marcado dos o tres más, pero pienso que el resultado es enteramente justo para Génesis.

Profe, ¿Qué elementos, hablando futbolísticamente, valieron hoy para que salieran con el triunfo y se ejecutaran a la perfección?

Fue el trabajo diario que tuvimos durante toda la semana y también la actitud, el creer, la voluntad y la unión que mostraron los jugadores en la cancha. Todo eso nos ayudó a conseguir los tres puntos.

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¿Qué mensaje se le da a los futbolistas en comparación al torneo pasado? Si bien es cierto llegaron lejos, la mayoría de puntos los perdían en casa y sumaban más de visita. Ahora parece que la situación se ha revertido.

Pues sí, pero queremos continuar así, haciendo muchos puntos. Pienso que estamos logrando un mayor número de unidades y al final del torneo sabremos en qué posición quedamos.

Profe, hoy hizo ciertas variantes en relación al partido anterior y le salió muy bien el planteamiento. ¿Esperaba que se desarrollara así el juego?

Sí, esperaba ese planteamiento con dos volantes buenos que trabajan mucho y con un mediocampista que me gusta bastante. Pero nosotros fuimos muy superiores a Platense, nos llevamos los tres puntos y la victoria se quedó un poco corta, porque podíamos haber marcado uno o dos goles más.

¿Cuál es el reto y la meta? ¿A dónde se ve con este Génesis en esta temporada, profe?

El reto es ir juego a juego, sumar de tres en tres y hacer el mayor número posible de puntos. Al final del torneo sabremos en qué lugar quedamos, si somos primeros o segundos, pero la idea es estar en los primeros puestos y después todo puede pasar.

Más allá del funcionamiento y los goles, ¿qué es lo que más le ha gustado de su equipo?

Me gustó prácticamente todo el juego. Solo no me agradó el proceso defensivo en el primer tiempo, donde tuvimos algunas dificultades, pero corregimos. Pienso que en el segundo tiempo fuimos defensivamente casi perfectos; Platense no tuvo ninguna oportunidad de gol y nosotros, gestionando bien el partido y los espacios, conseguimos marcar y pudimos haber hecho más.