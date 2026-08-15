Génesis FC apabulla a un débil Platense en transmisión histórica de Diez y HCH

La Paz fue escenario de una jornada especial para el fútbol hondureño. Génesis FC derrotó 3-0 a Platense por la tercera fecha del torneo Apertura, en un partido que además quedó marcado por el nacimiento de una nueva era en las transmisiones deportivas del país. El balompié catracho vivió este sábado una tarde que quedará registrada no solamente por lo sucedido dentro de la cancha, sino también por lo que ocurrió fuera de ella. En La Paz, el equipo de Mira fue ampliamente superior al 'Tiburón' y terminó imponiéndose con autoridad por 3-0, sumando tres puntos importantes en el torneo Apertura y llegando a seis unidades en la clasificación. Pero el partido tuvo un ingrediente especial: fue el punto de partida de una nueva propuesta para disfrutar del fútbol hondureño en televisión. Diario DIEZ y GOTV y HCH, llevaron en exclusiva el encuentro entre Génesis FC y Platense, protagonizando una transmisión que abrió una nueva etapa para los aficionados del país.

Desde el primer minuto, el conjunto local dejó claro que quería adueñarse del partido. Génesis salió intenso, adelantó sus líneas y encontró rápidamente el camino hacia el arco contrario. Apenas habían transcurrido tres minutos cuando Denilson “Camavinga” Núñez aprovechó el desconcierto de la defensa de Platense para abrir el marcador y poner a celebrar a los aficionados presentes en La Paz. El tanto tempranero obligó a los escualos a cambiar sus planes, pero la reacción nunca llegó con claridad. Génesis manejó la pelota, ocupó mejor los espacios y mantuvo a Platense lejos de su área. Durante los primeros 20 minutos, el equipo local fue ampliamente superior y transmitió una sensación de control absoluto sobre el encuentro. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE A los 12 minutos se produjo una de las primeras acciones polémicas. Raúl Cáceres levantó la tarjeta del FVS para solicitar la revisión de una posible falta dentro del área. El árbitro Nelson Salgado revisó la jugada y determinó que no existían argumentos para sancionar penal, por lo que el partido continuó con el marcador favorable a Génesis. Doce minutos después volvió a aparecer el sistema de revisión. Fernando Mira levantó la tarjeta del FVS y nuevamente Nelson Salgado acudió a revisar la acción. Tras observar la jugada, el silbante determinó que no había falta y concedió tiro de esquina. Platense intentaba sobrevivir ante el dominio de los locales y encontró a los 35 minutos su mejor oportunidad de la primera mitad. Urbina tuvo en sus pies una ocasión inmejorable para descontar, pero no logró aprovecharla. Fue una acción que pudo haber cambiado el desarrollo del encuentro, pero el conjunto porteño dejó escapar la posibilidad de acercarse en el marcador. Génesis, en cambio, no perdonó cuando volvió a tener la oportunidad. En los últimos minutos del primer tiempo, Brayan Félix apareció dentro del área y definió con categoría después de una gran jugada de Denilson “Camavinga” Núñez. El 2-0 llegó en un momento clave y permitió que los dirigidos por el conjunto local se marcharan al descanso con una ventaja que reflejaba lo ocurrido sobre el terreno de juego.