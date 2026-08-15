Camavinga Núñez es la figura: los dos goles del Génesis sobre Platense en La Paz

El conjunto local no esperó demasiado tiempo para ponerse en ventaja, ya que a los dos minutos el ' Camavinga' Núñez abrió el marcador con un derechazo dentro del área, tras un tiro de esquina.

Denilson 'Camavinga' Núñez y Bryan Félix anotaron los goles del Génesis FC ante Platense en la primera parte, en el partido de la jornada 3 del Apertura que se disputa en el Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.

Fue el primer tanto en un partido de Liga Nacional que por primera vez en la historia es transmitido por Diario Diez, GO TV y HCH luego de una alianza que lograron concretar.

Tras el gol de Núñez, Platense no logró reaccionar y el Génesis seguía atacando hasta que consiguió firmar el segundo de la tarde que provocó la locura de sus seguidores que acudieron al estadio.

Una gran jugada del 'Camavinga' por la izquierda que terminó con el remate de Bryan Félix después del centro preciso. La defensa visitante fue incapaz de cortar la acción y el conjunto perruno se fue al descanso con el 2-0 favor.