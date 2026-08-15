EN VIVO: GOTV, HCH y DIEZ transmiten el duelo Génesis FC vs Platense desde La Paz

Hoy es un día histórico en las transmisiones deportivas ya que inicia una nueva era en la televisión hondureña ya que nace una nueva opción para ver los partidos de fútbol. Diario DIEZ y GoTV, en alianza con HCH, te traen en exclusiva el partido entre Génesis FC y Platense. El duelo se juega en el estadio Roberto Suazo Córdova de la ciudad de La Paz donde los “Caninos” buscarán seguir con la ruta del triunfo en casa. El compromiso arrancará a las 3:00 de la tarde, pero desde las 2:30 pm comenzará una completa antesala con todos los detalles ya que no solo será un partido de fútbol, sino un show completo.

Los aficionados que asistan al estadio tendrán la posibilidad de participar en la rifa de muchos premios que habrá, comenzando por una motocicleta que se sorteará con el número de boleto que comprés. Además, habrá rifa de electrodomésticos e indumentaria deportiva del Club Génesis. Gustavo Sánchez, presidente del equipo, confirmó que los aficionados de la Paz y los pueblos de alrededor del valle de Comayagua, han recibido con mucho entusiasmo la llegada de una nueva televisora para la transmisión de este platillo deportivo, que no será el único porque vendrá también más equipos que se unirán a esta alianza. Un equipo completo estará detrás de la producción de este partido donde habrá señal en el canal GoTV que se puede sintonizar en todas las cableras del país en HD, además de HCH y su potencia a nivel nacional, además del canal de YouTube de Diario DIEZ que emitirá la señal a nivel internacional para que no te pierdas ningún detalle del duelo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE