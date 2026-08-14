Eduardo Maldonado tras alianza HCH, GOTV y DIEZ: "Es el medio más completo de deportes"

El director y dueño de HCH, Eduardo Maldonado, confirmó una nueva etapa en materia de transmisiones deportivas tras concretarse una alianza con Grupo OPSA para llevar a los aficionados los partidos del Génesis PN. El empresario agradeció al señor Gustavo Sánchez, a quien señaló como una pieza clave para hacer posible este proyecto. Maldonado explicó que la iniciativa busca fortalecer a los equipos de diferentes regiones del país y generar mayor respaldo para el fútbol hondureño. En ese sentido, destacó la importancia de que los aficionados apoyen a los clubes de sus departamentos y zonas. "Bueno, en primer lugar, gracias al señor Gustavo Sánchez, que a través de él hemos logrado iniciar esta otra etapa que esperamos, en el nombre de Dios, salgamos bien. Gracias porque él ha sido una pieza clave", manifestó el director y dueño de HCH.

El empresario también confirmó que la transmisión del Génesis PN forma parte de este nuevo proyecto y adelantó que existe otro club con el que las conversaciones están bastante avanzadas. Se trata del Independiente de Siguatepeque, equipo que también podría contar con las transmisiones de HCH y Grupo OPSA. "Bueno, pues, yo quiero agradecer porque yo he estado conversando con el señor Gustavo Sánchez y creo que él le puede oficializar o confirmar que nosotros vamos a transmitir el equipo. Estamos ya también en este proceso ya casi oficial con el equipo Independiente de la zona central de Honduras, de Siguatepeque, y quien más quiera", expresó Maldonado. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La intención, según explicó, no es generar divisiones, sino impulsar a los clubes y brindarles herramientas para que tengan mayor exposición. Maldonado incluso planteó que en el futuro cada departamento pueda contar con un canal que acompañe y promueva a sus equipos y otras actividades deportivas.