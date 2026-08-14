Presidente del Génesis adelanta sorpresas tras alianza televisiva entre HCH, DIEZ y GOTV

El presidente del Génesis PN, Gustavo Sánchez, habló en exclusiva con DIARIO DIEZ sobre la expectativa que ha generado la alianza estratégica entre HCH y DIARIO DIEZ (GO TV) para la transmisión del partido entre Génesis PN y Platense, que se disputará este sábado 15 de agosto a las 3:00 de la tarde en el RoSuCo Stadium. Sánchez reconoció que la estrategia de mantener en secreto el acuerdo generó una gran expectativa entre los aficionados y destacó el anuncio realizado por HCH durante la mañana de este viernes. “Había que crear expectativas, lo hicieron muy bien ustedes, lo hizo muy bien Eduardo Maldonado. Y hoy HCH lo anunció en horas de la mañana. Es un boom, las redes fueron una locura, a mí me preguntaban, pero no podía comentar nada sobre esta alianza estratégica”, expresó.

El dirigente confirmó que todo está listo para el esperado encuentro frente al conjunto de Puerto Cortés. “Arrancamos mañana a las 3 de la tarde en el RoSuCo Stadium. Y vamos a enfrentar al Platense de Puerto Cortés”, señaló Sánchez, quien espera que el escenario deportivo pueda vivir una jornada especial con la presencia de los aficionados. Además del atractivo futbolístico, Génesis PN ha preparado una serie de premios para quienes asistan al compromiso. El presidente del club adelantó que habrá rifas durante la jornada y una motocicleta será sorteada al finalizar el encuentro. “Hay muchas sorpresas mañana de premios. Mañana a las 12 del mediodía va a estar abierto. Van a haber varias rifas: una motocicleta al final del partido. Se va a rifar una tablet, camisetas oficiales del equipo y electrodomésticos. Todo se hará entre las personas que adquieran sus boletos”, explicó el máximo dirigente del Génesis PN. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Sánchez también recordó la campaña anterior, en la que el equipo se quedó cerca de disputar la gran final, situación que elevó las expectativas para el nuevo torneo. “El año pasado nosotros quedamos con un buen sabor de boca, quedamos a un gol de la final, nos enfrentamos al Motagua, pero al final la plantilla se impuso. Quedamos picados, renovamos al profesor Fernando Mira, un técnico muy profesional”, comentó. El presidente reveló que el club realizó diez incorporaciones y apostó también por jóvenes futbolistas. “Se decidieron hacer diez incorporaciones, ahora tenemos un plantel de lujo. Tenemos una plantilla muy rígida. Esperamos mañana ganar contra Platense, queremos llegar a liguilla”, manifestó. Asimismo, destacó la confianza que existe en el trabajo de Fernando Mira y aseguró que el entrenador cuenta con libertad para tomar decisiones futbolísticas. “Es una exigencia enorme, la vara está alta. Hicimos una inversión importante, trajimos chicos de buen nivel, hicimos debutar a ocho jóvenes. Obviamente le dimos prioridad al profesor Fernando Mira. Estamos bien, estoy feliz con el equipo que tenemos. Yo no influyo en el equipo, conozco poco técnicamente hablando de fútbol. Mira tiene la libertad del mundo”, afirmó Sánchez.