Balanta, portero del Génesis, y su increíble historia: "Él me engañó y me abandonó"

El Génesis FC y Platense se miden este sábado en el Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz, en el partido correspondiente a la tercera fecha del Apertura 2026 y que tendrá una transmisión histórica en Honduras. En la previa del esperado encuentro, Diario DIEZ tuvo la oportunidad de charlar con el portero colombiano Ronaldo Balanta, quien nos cuenta la increíble historia de superación que marcó su vida cuando un representante lo engañó y lo abandonó en Perú en lo que sería su primera prueba como futbolista. El arquero del Génesis revela que vivió meses muy complicados a la deriva, aguantando hambre y durmiendo debajo de un puente. Gracias a un verdaero milagro, logró salir del bache emocional, regresar a su país y más tarde aterrizar en tierras catrachas donde se convertiría en ídolo del Atlético Júnior de la Segunda División para luego dar el salto al conjunto perruno.

¿Cómo fue tu niñez? "Fue un poto triste, nunca conocí a mi papá, solo fue mi mamá, mis abuelos y mis tíos. Crecí con mi abuela y mi mámá se fue a trabajar a otra ciudad cuando yo estaba pequeño. Ella lo hizo para mandarnos el sustento. Fue duro porque el bachillerato lo terminé tarde, a los 21 años, no habían recursos económicos, vengo de una familia bastante humilde". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El agente que lo engañó y lo abandonó en Perú "Llegó un momento en que sí me tocó aguantar hambre y fue en Perú, porque lastimosamente uno a veces se encuentra con empresarios que te engañan, ahí viví una época difícil, estaba empezando con 19 años. Conocí a una persona que me llevó a Perú con el fin de tener la oportunidad. Yo nunca pagué nada, pero me di cuenta que a seis amigos sí les quitó como 12 millones de pesos colombianos (unos 3 mil dólares). Todo fue falso. Nosotros llegamos a Perú cuando comenzaba la pandemia. Llegamos y resulta que él llevaba a los 'pelados' a un equipo de Tercera, pero no se dio. Después de un mes de vivir en Perú, el man desapareció, nos abandonó en un hotel. Gracias a Dios me quedaban cinco días más en el hotel, pero ya llevaba aguantando hambre, tenía la estadía, pero no para comer. Pasé unos seis días sin alimentación. Hasta que me desalojaron del hotel y pasé tres días debajo de un puente y me robaron cuando me quedé dormido. Tenía mi ropa, mis tacos, mis guantes... Después de esa madrugada que me robaron, me voy a un supermercado con un hambre y todo sucio y a un señor se le cae la billetera y había unos 1.500 dólares. Lo primero que pénse fue llevarmelo, pero también recordaba que mi mamá y mi abuela me criaron con valores. Lo que sí hice fue agarrar 50 dólares para comer. Entré al super y empiezo a preguntar por él. Hablamos todavía con él. Hasta que lo encontré y le di la billetera, pero no le dije que le saqué los 50 dólares. Estuve con remordimiento que le robé a alguien. Salí del super, compré algo de comer, un churro y una gaseosa para economizar, y me quedé tres horas sentado fuera del super, luego el señor volvió y me pregunta si soy peruano. Le digo que soy colombiano y le cuento que me trajo una persona engañada, que tenía un equipo acá y me dejó abandonado. Entonces el señor me lleva a su casa y conocí a su familia, estuve como nueve meses. Estuve ahí casi toda la pandemia. Él tenía un lavadero de carros, era muy reconocido el señor.

La primera semana me levantaba todos los días a las 6 de la mañana a lavar carros. Todo el día lavando carros. Era difícil porque la ciudad era muy fría, pero ya después me acostumbré. Me pagada 20 dólares diarios. Pero lo que me importaba era que tenía techo y comida después de haber estado debajo de un puente. Me acomodó un cuarto grande y me compró una cama. Humanidad total. Llevaba dos semanas con él viviendo y luego voy al super por cosas que necesitaba, y ahí me encuentro a mis compañeros que la misma persona los había abandonado. Tenía 100 dólares, estaba más estable, y les di 50 para comer. Pero yo con esa tristeza de verlos sufrir, voy para la casa del señor, pero no quería decirle que me había encontrado a mis compañeros. Él me veía cabizbajo y me preguntó qué me pasaba. Al barro le dije que me encontré a mis compañeros abandonados. Él se quedó pensando como 15 minutos y fuimos a buscarlos. Los trajo también a la casa y les compró colchonetas. Todo fue bendición. Empezarmos a lavar carros con él, llegaba más gente a lavar los carros y camiones". Balanta recuerda que el momento que estuvo por cambiar toda la situación en Perú fue gracias a un partido de fútbol rápido donde la gente apostaba. "Eran canchas de cinco, un lugar con mucha gente de dinero, jugamos y ganamos 5-0 y el señor que me ayudó ganó la apuesta y nos dio 2.500 dólares. Teminábamos de lavar carros y el domingo a jugar. Generamos mucho dinero porque eran apuestas de 10.000 dólares y él nos regalaba 5.000 y nosotros nos repartíamos entre todos. Nos fuimos acomodando y después nos dijo que conocía a una persona que nos podía a ayudar a conseguir un equipo en Perú". El señor que ayudó al portero habló con el gerente de un club, aunque le costó viajar por la pandemia. "Fui a los entrenamientos y me hicieron exámenes del Covid. En esos entrenos llamó el presidente del equipo al señor y le dice que se quedaría conmigo y le pregunta cuánto costaba. Él dijo que no necesitaba nada. Fue muy buena gente. Mis otros compañeros también quedaron en un equipo de Segunda".

Pero lo inesperado estaba a apunto de ocurrir. Balanta asegura que el agente que los engañó volvió a aparecer "de la nada" cuando estaban por fichar con el equipo peruano. "Cuando nosotros fuimos, le firmamos un papel y aparece el señor que nos abandonó, no sé cómo apareció y empieza a pedir dinero por nosotros. Por mí pidió 100 mil dólares y el presidente del club ofreció 5 mil y él pedía 100 mil. Estaba cerrado en 100 mil. Todo se complicó más porque vino más fuerte la pandemia y el presidente me explicó que me quería tener, pero hacer esa inversión con el fútbol parado era muy complicado, además estaba esa persona que pedía mucho dinero. Me dañó el negocio, solo para eso apareció. A mis otros compañeros también. Y volvió a desaparecer. Luego nos regresamos a Colombia en un vuelo humanitario. Fue decepcionante, caí en un bache emocional por todo lo que tuve que vivir. Pero al final le doy gracias a Dios porque eso me enseñó mucho en la vida". Su vuelta a Colombia tras esa pesadilla en Perú "Cuando llegé de Perú conocí a una persona especial que hace un año murió en un accidente, esa persona me ayudó mucho, se llama Belardo Mosquera. Yo no quería saber nada, pero él me motivó en un equipo de Tercera, estuve un tiempo y jugamos la final. Estuve casi dos años, como hasta los 23. Luego me salió la oportunidad de ir a un equipo de Cuarta en Brasil, también en Paraguay y Chile. Con el de Paraguay ya teníamos un arreglo, pero se complicó lo económico y después me salió la oportunidad de venir a Honduras". Atlético Júnior le abre las puertas "Me llamó el profesor Hernán Medrano y me dijo que había la posibilidad de venir acá a Segunda con el Atlético Júnior. Me dicen que me pagarían 12 mil lempiras y que es un montón de dinero, yo contento, porque no conocía la moneda de acá. Todo se dio y los directivos del Atlético Júnior me dijeron que veniera, que comprara los pasajes y después me los devolverían. En el segundo día me devolvieron los pasajes. Belardo fue la persona que me ayudó, él colocó el dinero para que viniera a Honduras y después se lo devolvieron. Yo firmé con ellos. En ese entonces 12 mil lempiras era como 50 dólares. Después en un partido contra Victoria que dirigía Salomón Nazar, me fue muy bien. De tener un contratato de un año, pasé a tener un contrato de dos años en Atlético Júnior. Me aumentaron a mil dólares, y ya podía ayudar a mi mamá, mis abuelas y mis dos hermanos". Propuestas de Primera División "Después del primer torneo se me abrieron muchas puertas, llegaron ofertas de equipos importantes de Primera, pero ofrecían menos que en Atlético Júnior. Un equipo grande, que no diré el nombre, me ofreció 500 dólares para fichar. Me dijeron que no podían dar más porque era un persona que estaba empezando aquí. Me quedé en el Atlético Júnior y luego llegué a ganar 3,000 dólares. Me querían mucho en el Negrito, Yoro, viví cuatro años en esa ciudad. Los niños se reunían para hablar y jugar conmigo. Yo no tengo hijos, pero tengo un don con los niños, son muy apegados a mí, me tienen cariño".

Su paso por Génesis FC "Salí del Atlético Júnior a Segunda donde no me conocía nadaie y hoy la gente me conoce un poquito más. Ha sido bueno porque aquí aprendí muchas cosas, no solamente lo futbolístico, sino lo personal. Cando tenés sueños o metas, tenés que esforzarte lo máximo. Génesis me abrió las puertas y le tengo un cariño especial". ¿Con qué sueña el Génesis? "Siempre tenés que soñar por lo que querés, por su tu familia y por vos. El año pasado estuvimos a un gol de jugar la final. Este año queremos esforzarnos y sacrificarnos más para poder lograr ese objetivo, vamos por buen camino, si mantenemos los pies en la tierra lo podemos lograr. Este equipo apunta a una final". Formato del Apertura 2026 "Al presidente le pregunté hace una semana cómo era ese fortmato porque no le entendía nada (risas). Pero leí un poco y ya lo entiendo. Lo tengo claro. Pero me gustaba más el otro formato porque eran más partidos y tenías la oportunidad que, en la primera vuelta si las cosas no salían bien, en la segunda vuelta podías recuperarte. Estamos enfocados en que cada partido para nosotros sea una final". El equipo que te ha sorprendido en este arranque "Casi no he visto los partidos, pero el que logré ver fue el Motagua-Estrella Roja. Me gustó mucho Estrella Roja. Para venir de Segunda a Primera y ganarle al campeón... algo bueno estás haciendo. Potros también es buen equipo". Arquero que sigues en Honduras "Buba, del Real España, es el que más he visto. Menjívar es excelente arquero, pero a gusto personal elijo a Buba".