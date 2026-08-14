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Lobos vs Estrella Roja EN VIVO: hora y dónde ver la fecha 3 del Apertura de la Liga Nacional

EN DIRECTO | Lobos y Estrella Roja se miden a las 5:15 de la tarde en el Estadio Emilio Williams de Choluteca.

Lobos vs Estrella Roja EN VIVO: hora y dónde ver la fecha 3 del Apertura de la Liga Nacional

Lobos UPNFM y Estrella Roja de Danlí se miden en el Estadio Emilio Williams.

14 de agosto de 2026 a las 23:06

Los Lobos de la UPNFM intentarán enderezar su camino en el torneo Apertura cuando este sábado se midan al Estrella Roja en Choluteca. El conjunto universitario ha tenido un comienzo irregular, luego de perder 0-2 frente al Olimpia y posteriormente igualar 1-1 ante Olancho FC en condición de local.

El panorama para los Lobos se complica ante un rival que llega motivado tras protagonizar una de las grandes sorpresas de la segunda jornada. Estrella Roja derrotó 2-0 al vigente campeón Motagua en el estadio Nacional Chelato Uclés, con anotaciones de Reinieri Mayorquín al minuto 55 y Edilson “Lencha” Gómez al 71, ambos mediante tiros libres.

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UPNFM buscará apoyarse en sus últimos resultados jugando en casa, pues solamente perdió uno de sus cinco compromisos más recientes como local, con dos triunfos y dos empates. La única derrota se produjo el 23 de abril de 2026, cuando cayó 0-1 ante Génesis FC por un gol de tiro libre convertido por Edwin Maldonado al minuto 18.

El encuentro también representa una oportunidad para Salomón Nazar de cortar una racha de dos partidos consecutivos sin vencer a equipos recién ascendidos en Liga Nacional, ambos frente al CD Choloma al mando de los Lobos. El duelo comenzará a las 5:15 de la tarde y será transmitido por Deportes TVC, además de poder seguirse a través de www.diez.hn

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Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.

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