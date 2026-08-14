Lobos vs Estrella Roja EN VIVO: hora y dónde ver la fecha 3 del Apertura de la Liga Nacional

Los Lobos de la UPNFM intentarán enderezar su camino en el torneo Apertura cuando este sábado se midan al Estrella Roja en Choluteca. El conjunto universitario ha tenido un comienzo irregular, luego de perder 0-2 frente al Olimpia y posteriormente igualar 1-1 ante Olancho FC en condición de local.

El panorama para los Lobos se complica ante un rival que llega motivado tras protagonizar una de las grandes sorpresas de la segunda jornada. Estrella Roja derrotó 2-0 al vigente campeón Motagua en el estadio Nacional Chelato Uclés, con anotaciones de Reinieri Mayorquín al minuto 55 y Edilson “Lencha” Gómez al 71, ambos mediante tiros libres.