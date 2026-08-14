Real España comunica la salida de extranjero en pleno torneo Apertura

El Real España confirmó este viernes la salida del defensor uruguayo Juan Manuel Capeluto, luego de alcanzar un acuerdo con el futbolista para poner fin de manera anticipada a su relación contractual. La institución aurinegra informó que la decisión se tomó tras una solicitud presentada por el propio jugador y agradeció su profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa con la camiseta de la Máquina.

Capeluto había llegado al Real España para el Torneo Clausura 2026 procedente del Correcaminos de la Liga de Expansión de México. El zaguero regresó al fútbol hondureño después de su destacado paso por Juticalpa FC, donde fue importante en el equipo que consiguió el ascenso a la Primera División.

Sin embargo, su etapa con el conjunto sampedrano no tuvo la continuidad que esperaba. DIARIO DIEZ conoció que al uruguayo todavía le restaban seis meses de contrato, pero la poca cantidad de minutos que venía teniendo lo llevó a tomar la decisión de buscar una salida del club.