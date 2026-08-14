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Real España comunica la salida de extranjero en pleno torneo Apertura

Real España y el defensor central llegaron a un acuerdo para poner punto y final en su contrato.

Real España comunica la salida de extranjero en pleno torneo Apertura

Juan Manuel Capeluto rescindió su contrato con el Real España de San Pedro Sula.
14 de agosto de 2026 a las 18:16

El Real España confirmó este viernes la salida del defensor uruguayo Juan Manuel Capeluto, luego de alcanzar un acuerdo con el futbolista para poner fin de manera anticipada a su relación contractual. La institución aurinegra informó que la decisión se tomó tras una solicitud presentada por el propio jugador y agradeció su profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa con la camiseta de la Máquina.

Capeluto había llegado al Real España para el Torneo Clausura 2026 procedente del Correcaminos de la Liga de Expansión de México. El zaguero regresó al fútbol hondureño después de su destacado paso por Juticalpa FC, donde fue importante en el equipo que consiguió el ascenso a la Primera División.

Sin embargo, su etapa con el conjunto sampedrano no tuvo la continuidad que esperaba. DIARIO DIEZ conoció que al uruguayo todavía le restaban seis meses de contrato, pero la poca cantidad de minutos que venía teniendo lo llevó a tomar la decisión de buscar una salida del club.

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Ante ese escenario, Capeluto y la dirigencia españolista iniciaron las conversaciones para encontrar una solución que beneficiara a ambas partes. Finalmente, las negociaciones llegaron a buen puerto y acordaron rescindir el vínculo de mutuo acuerdo, por lo que el defensor queda disponible para continuar su carrera fuera del conjunto aurinegro.

Durante el Clausura, el central tuvo participación con Real España y llegó a formar parte de la defensa titular en distintos encuentros. Su llegada había generado expectativa debido a su experiencia previa en el fútbol hondureño y a su paso por México, donde había disputado cinco partidos en su última etapa con Correcaminos.

El comunicado del Real España ante la salida de Juan Manuel Capeluto.

El comunicado del Real España ante la salida de Juan Manuel Capeluto.

Ahora, Capeluto deberá definir su próximo destino. Según conoció Diario Diez, el futbolista podría continuar su carrera en el CD Choloma, mientras que tampoco se descarta una oportunidad en el fútbol de Sudamérica. Real España, por su parte, le deseó éxitos en sus próximos proyectos y cerró oficialmente una etapa que comenzó a principios de 2026.

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Mario Figueroa
Mario Figueroa
Periodista

Con experiencia en medios de comunicación desde 2018. En DIEZ a partir de 2022, actualmente es periodista de la sección de Fútbol Nacional y es Licenciado en Periodismo graduado en la UNAH-VS.

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