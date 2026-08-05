UMECIT vs Olimpia EN VIVO: Horror del portero y Raúl García lo empata en Panamá

¡BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DEL OLIMPIA VS UMECIT!

39': ¡PERDIÓ EL CONTRAGOLPE! UMECIT desperdició un contragolpe tras clara desatención merengue en la zona baja. Los locales no pudieron aprovechar la diferencia númerica. 34': ¡OTRA VEZ SE SALVÓ UMECIT! Nueva atajada sensacional de Celino Hinojosa en tremendo cabezazo de Nicolás Dibble al segundo palo del arco de UMECIT. 29': ¡UFFFFFFFFFF! Jugadón del UMECIT. Palmezano saca un zurdazo venenoso tras bailar a dos rivales de Olimpia. Sin embargo, Menjívar ataja sin problemas. 22': ¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE OLIMPIA! Tremendo horror de Celino Hinojosa tras tiro de esquina de Edwin Rodríguez, la pelota quedó rebotando y Raúl García empuja la esférica con la zurda. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

18': ¡ATAJADÓN DEL GUARDIÁN DE UMECIT! Edwin Rodríguez saca un tremendo fierrazo que ataja el portero Celino Hinojosa para evitar el gol del empate.



13': ¡QUÉ CERCA OLIMPIA! Edwin Rodríguez no puede darle dirección a su disparo en el centro del área. Sale desviado su disparo, pero el león sigue presionando. 8': ¡SE SALVÓ UMECIT! Desborde de Carlos Emanuel Cuello que casi termina en gol para el conjunto merengue en Panamá. La pelota besó la red exterior. 4': ¡GOOOOOOOOOOL DE UMECIT! Hiberto Peralta cierra la pinza en el segundo palo. Muy floja la marca de Olimpia y el artillero no perdona a Menjívar.



2': ¡QUÉ CERCA OLIMPIA! El guardián panameño Hinojosa despeja la pelota tras ataque peligroso de Olimpia por el costado derecho.



1': ¡COMIENZA EL PARTIDO EN TERRITORIO PANAMEÑO!

Saltan los equipos al terreno de las acciones para encarar el partido entre Olimpia vs UMECIT por la fecha 2 de la Copa Centroamericana.



ASÍ SALE OLIMPIA: 1- Édrick Menjívar; 15- Kevin Guity, 3- Clinton Bennnet, 2- Emanuel Hernández, 5- Emanuel Cuello; 14- Jack Baptiste, 18- Raúl García, 8- Edwin Rodríguez, 33- Michaell Chirinos; 31- Nicolás Dibble y 9- Jorge Benguché.



ASÍ SALE UMECIT: 30- Celino Hinojosa; 21- Ober Almanza, 22- Andrés Palmezano, 70- Nicolás Anderson, 14- Ronaldo Ford; 19- Alberto Saldaña, 23- Emanuel Chanis, 10- Emmanuel Gómez, 92- Dwann Oliveira; 7- Hiberto Peralta, 9- Javier Murillo. Olimpia ya está instalado en el Estadio Universidad Latina, casa del UMECIT de Panamá. El león va por los tres puntos.

Los once leones. 🦁⚔️

Así salimos esta noche para enfrentar al conjunto universitario. pic.twitter.com/bw4mA3ni8r — Club Olimpia Deportivo (@CDOlimpia) August 5, 2026





​​​​​​​​​​​El UMECIT de Panamá buscará este miércoles sumar su primera victoria en la Copa Centroamericana de Concacaf cuando reciba al Olimpia, un rival que llegará motivado tras debutar con triunfo y con el objetivo de consolidarse en el liderato del Grupo C.

El conjunto panameño afrontará el compromiso con la necesidad de reaccionar luego de caer en su estreno por 2-1 ante el Deportivo Saprissa de Costa Rica, un resultado que lo dejó sin margen de error en la lucha por avanzar a la siguiente fase del torneo regional.

Los dirigidos por el venezolano Julio Infante intentarán hacerse fuertes en el Estadio Universidad Latina, en Penonomé, para mantenerse con opciones de clasificación frente a uno de los clubes más laureados del área. Enfrente estará un Olimpia que inició su participación con una victoria por 2-0 sobre el Deportivo Mixco de Guatemala, resultado que lo ubicó en la cima del grupo y que buscará respaldar con un nuevo triunfo como visitante. El equipo hondureño, entrenado por el uruguayo Eduardo Espinel, viajó este martes a Panamá impulsado también por su reciente victoria frente a Lobos UPNFM en el torneo Apertura de la Liga Nacional, en una muestra del buen momento que atraviesa. El guardameta Edrick Menjívar reconoció la importancia del compromiso y reiteró las aspiraciones internacionales del club.

"Sí, sabemos que tenemos esa necesidad de volver al podio internacional, levantar un título internacional. Mañana (miércoles) tenemos un partido difícil de visita contra un buen equipo al que le tocó perder su primer partido en casa, pero creo que será un partido muy duro", afirmó el arquero albo. El encuentro, correspondiente a la segunda jornada del Grupo C, se disputará este miércoles en el Estadio Universidad Latina de Penonomé. Una victoria permitiría al Olimpia encaminar su clasificación a la siguiente ronda y afianzarse en el liderato de la llave, mientras que el UMECIT necesita los tres puntos para mantenerse con vida en la competición regional.

-- FICHA DEL PARTIDO --