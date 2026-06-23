Bota de Oro Mundial: Con su doblete, Cristiano Ronaldo acecha a Messi y Mbappé

Cristiano Ronaldo se estrenó goleando en la Copa del Mundo 2026 con su espectacular doblete frente a Uzbekistán. Con esta marca llegó a dos unidades en la competencia y mete presión a su máximo rival y goleador del torneo, Lionel Messi, quien lleva cinco dianas, además de Mbappé que suma cuatro. El Bicho no pudo marcar en su primer partido de la competencia frente a la República Democrática del Congo; este martes se despachó con dos haciendo estallar de júbilo a los miles de seguidores que abarrotaron el estadio NGR de Houston, Texas.

Lionel Messi encabeza la tabla de goleadores con cinco dianas, le sigue Mbappé y Erling Haaland de Noruega con cuatro cada uno, luego aparecen con tres tantos, Deniz Undav de Alemania y Jonathan David de Canadá. Más abajo viene una enorme lista de jugadores con dos tantos, entre ellos Cristiano Ronaldo, además de Kai Havertz, Matheus Cuhna y Vinicius de Brasil.

Los números de Cristiano son de un goleador único que también se convirtió este martes en el único jugador que ha marcado en seis Copas del Mundo consecutivas, algo que nadie ha hecho. El delantero además superó a su compatriota Eusebio al llegar a 10 tantos, los mismos que tiene el inglés, Harry Kane. El delantero del Al Nassr de Arabia Saudita todavía tiene un partido pendiente de la fase de grupos que será el sábado frente a Colombia en Miami, en uno de los duelos más esperados de la fase de grupos de la Copa del Mundo. Los portugueses necesitarán ganar para clasificar a la siguiente ronda. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

GOLEADORES DE LA COPA DEL MUNDO 2026