¡Pita Said Mártinez! A qué hora y por dónde ver el Inglaterra vs Ghana por el Mundial 2026

Esta designación representa un gran reconocimiento para el fútbol centroamericano, colocando nuevamente a un réferi de la región en el torneo de selecciones más importante del mundo.

El arbitraje de Honduras sumará un nuevo logro histórico. La Comisión de Árbitros de la FIFA nombró oficialmente al hondureño Said Martínez como el árbitro central para el partido entre Inglaterra y Ghana , uno de los juegos más esperados de la fase de grupos del Mundial de Norteamérica 2026.

Inglaterra buscará este martes reforzar su condición de favorita en el Mundial 2026 tras un debut convincente ante Croacia, en un duelo frente a Ghana, que también llega con tres puntos tras imponerse a Panamá.

Inglaterra y Ghana se enfrentarán a partir de las 16:00 hora local (20:00 GMT) en el Gillette Stadium de Foxborough, el estadio de los New England Patriots de la NFL ubicado en las afueras de Boston.

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El hecho de que el partido se dispute en Estados Unidos permitirá a Carlos Queiroz contar con Thomas Partey, al que Canadá negó la entrada al país para el estreno de Ghana en Toronto debido a las acusaciones de violación que pesan sobre el centrocampista.

Es probable que el Partey, todavía jugador del Villarreal, aunque el club no tiene intención de renovarle al finalizar el Mundial, entre en el once en el lugar de Elisha Owusu.

La otra incógnita en el conjunto africano es la portería. Lawrence Ati-Zigi se lesionó en el partido contra Panamá y fue sustituido por Benjamin Asare, aunque el guardameta del FC St. Gallen 1879 suizo trabaja a contrarreloj para regresar al equipo.

Ghana derrotó a Panamá, pero lo hizo con un solitario gol de Caleb Yirenkyi en el tiempo de descuento, tras un partido en el que solo tuvo el 35 % de la posesión y dos remates al arco. Contra Inglaterra, se encerrará aún más.