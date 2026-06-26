Cabo Verde vs Arabia Saudita EN VIVO: Vozinha está clasificando a segunda ronda

Cabo Verde y Arabia Saudita están empatando sin goles por la jornada tres de la Copa del Mundo. Con el triunfo provisional de España ante Uruguay, Cabo Verde se está metiendo a 16avos de final.

Cabo Verde ha superado todas las expectativas en esta fase de grupos. Pocos imaginaban que los Tiburones Azules llegarían invictos a la última jornada después de enfrentar a dos de los favoritos del grupo, por lo que ahora dependen de una buena actuación para seguir escribiendo una página dorada en su historia. Su rendimiento colectivo y la confianza mostrada en ambos compromisos los convierten en un rival de mucho cuidado.

Por su parte, Arabia Saudita mantiene opciones matemáticas de avanzar, aunque deberá dejar atrás la dura derrota sufrida contra España para mantenerse con vida en el campeonato. El conjunto asiático está obligado a mostrar una mejor versión si quiere superar a un rival que llega con mayor impulso y que, según las proyecciones, parte con una ligera ventaja para quedarse con el triunfo.

El compromiso se disputará este viernes en Houston y promete ser uno de los más emocionantes de la jornada, ya que ambos equipos se juegan la clasificación a la siguiente ronda. El balón comenzará a rodar a las 6:00 de la tarde, hora de Honduras, y la transmisión estará a cargo de Tigo Sports.