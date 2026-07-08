Cemento Bijao invita a vivir la emoción del Mundial en un estadio virtual lleno de pasión y premios

Tegucigalpa, Honduras-. La cuenta regresiva para uno de los partidos más esperados de los cuartos de final ya comenzó, y Cemento Bijao prepara una experiencia que llevará toda la emoción del Mundial fuera de la cancha. Este 11 de julio, desde las 2:00 p.m., los aficionados podrán reunirse en el Auditorio Roger Valladares de la UTH, en San Pedro Sula, para disfrutar en pantalla gigante del duelo entre Noruega e Inglaterra, en un ambiente cargado de pasión, entretenimiento y espíritu futbolero. Más que una transmisión, será una verdadera fiesta deportiva donde los asistentes podrán celebrar cada jugada, compartir con otros apasionados del fútbol y sentir la adrenalina de un encuentro decisivo rumbo al campeonato.

Invitados especiales, premios y mucha diversión

La experiencia estará acompañada de un ambiente lleno de entretenimiento. La emoción no terminará con el pitazo final, ya que durante toda la jornada, los asistentes podrán participar por increíbles premios gracias al apoyo de: Elektra que entregará obsequios especiales; Banco Azteca premiará con cinco cuentas de ahorro acreditadas con L. 1,000 cada una; Cemento Bijao sorteará certificados de consumo para cajas parrilleras, bolsas de cemento y camisas deportivas; Colonial consentirá al público con degustaciones y AMP ofrecerá regalías de sus productos, haciendo de esta una verdadera fiesta para los aficionados al fútbol. Además, el evento contará con la presencia del histórico futbolista hondureño Julio César "Rambo" de León y Carlos Zúñiga, integrante de Los Hijos de Morazán, quienes aportarán su carisma, comentarios y entusiasmo para hacer aún más especial esta celebración del fútbol. Cada gol, cada atajada y cada minuto del partido se vivirá con la energía de una verdadera afición mundialista. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Una invitación para celebrar la pasión del fútbol