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¿Por qué no hay partidos el miércoles 8 de julio en el Mundial 2026? FIFA lo explica

Después de 27 jornadas consecutivas de fútbol, el Mundial 2026 se detiene y este es el motivo.

¿Por qué no hay partidos el miércoles 8 de julio en el Mundial 2026? FIFA lo explica

El Mundial 2026 tendrá una pausa obligada luego de mucha actividad desde su inicio.
07 de julio de 2026 a las 17:18

La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 está por entrar a su etapa más emocionante con los cuartos de final. Sin embargo, los aficionados se llevarán una sorpresa al notar que este miércoles 8 de julio no rodará la pelota en ninguna de las sedes.

Esto romperá una racha impresionante: desde que el torneo comenzó el pasado 11 de junio, se habían jugado 27 jornadas consecutivas de fútbol sin interrupción.

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El motivo del parón en la Copa del Mundo


La razón de esta pausa es puramente organizativa y de salud para los futbolistas. Antes de que empezara el Mundial, la FIFA ya había establecido en su calendario oficial un día libre de descanso entre el final de los octavos de final y el arranque de los cuartos de final.

Este respiro le permite a las ocho selecciones sobrevivientes recuperarse físicamente del enorme desgaste, realizar viajes a sus nuevas sedes y preparar las estrategias para los duelos de eliminación directa.

¿Cuándo vuelve la actividad?


La espera no será muy larga. La acción regresará con todo el jueves 9 de julio con el partidazo entre Francia y Marruecos en el Gilette Stadium, programado para las 2:00 p.m. (hora de Honduras).

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Jueves 9 de julio: Francia vs. Marruecos

Viernes 10 de julio: España vs. Bélgica

Sábado 11 de julio: Noruega vs. Inglaterra

Sábado 11 de julio: Argentina vs. Suiza

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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