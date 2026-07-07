¿Por qué no hay partidos el miércoles 8 de julio en el Mundial 2026? FIFA lo explica

La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 está por entrar a su etapa más emocionante con los cuartos de final. Sin embargo, los aficionados se llevarán una sorpresa al notar que este miércoles 8 de julio no rodará la pelota en ninguna de las sedes. Esto romperá una racha impresionante: desde que el torneo comenzó el pasado 11 de junio, se habían jugado 27 jornadas consecutivas de fútbol sin interrupción.





El motivo del parón en la Copa del Mundo



La razón de esta pausa es puramente organizativa y de salud para los futbolistas. Antes de que empezara el Mundial, la FIFA ya había establecido en su calendario oficial un día libre de descanso entre el final de los octavos de final y el arranque de los cuartos de final. Este respiro le permite a las ocho selecciones sobrevivientes recuperarse físicamente del enorme desgaste, realizar viajes a sus nuevas sedes y preparar las estrategias para los duelos de eliminación directa. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

¿Cuándo vuelve la actividad?



La espera no será muy larga. La acción regresará con todo el jueves 9 de julio con el partidazo entre Francia y Marruecos en el Gilette Stadium, programado para las 2:00 p.m. (hora de Honduras).