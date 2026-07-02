Confirman la peor noticia para Cristiano Ronaldo: "Se retira del fútbol internacional"

La hermana de Cristiano Ronaldo, Kátia Aveiro, ha confirmado una de las peores noticias previo al duelo entre Portugal y Croacia por los 16avos de final del Mundial 2026.

"De la información que tengo, puede decir adiós. Disfrútalo mientras dure. No es hoy cuando se despide, pero está cerca. Creo que esta es su despedida. Disfrútalo mucho. Será difícil encontrar a alguien como él", empezó diciendo a Sportv Portugal.

Y continuó: "¿Después de mil goles? Sí, eso es algo. Estoy hablando de que se retira del fútbol internacional (Selección Nacional). La información que tengo, de una fuente confiable, creo que este es su último baile."