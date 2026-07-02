  1. Mundial 2026

Confirman la peor noticia para Cristiano Ronaldo: "Se retira del fútbol internacional"

A pocos minutos del duelo entre Portugal y Croacia, la hermana de CR7 confirmó que este será el último baile de Cristiano Ronaldo con la selección.

Confirman la peor noticia para Cristiano Ronaldo: Se retira del fútbol internacional

A pocos minutos del duelo entre Portugal y Croacia, la hermana de CR7 confirmó que este será el último baile de Cristiano Ronaldo con la selección.
02 de julio de 2026 a las 15:56

La hermana de Cristiano Ronaldo, Kátia Aveiro, ha confirmado una de las peores noticias previo al duelo entre Portugal y Croacia por los 16avos de final del Mundial 2026.

"De la información que tengo, puede decir adiós. Disfrútalo mientras dure. No es hoy cuando se despide, pero está cerca. Creo que esta es su despedida. Disfrútalo mucho. Será difícil encontrar a alguien como él", empezó diciendo a Sportv Portugal.

Y continuó: "¿Después de mil goles? Sí, eso es algo. Estoy hablando de que se retira del fútbol internacional (Selección Nacional). La información que tengo, de una fuente confiable, creo que este es su último baile."

Unime ahora al canal
Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias