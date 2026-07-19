Dejaron a Messi con las manos vacías: España barre con los premios individuales

España cerró una Copa del Mundo de ensueño. Además de levantar el trofeo tras vencer a Argentina en la gran final, la Roja dominó la ceremonia de premiación de la FIFA al quedarse con los principales reconocimientos individuales del torneo, dejando sin galardones a Lionel Messi, quien abandonó el MetLife Stadium entre lágrimas tras quedarse a las puertas del bicampeonato mundial.
El héroe de la final fue Ferran Torres. El delantero del Barcelona marcó el único gol del encuentro y escribió su nombre con letras doradas en la historia del fútbol español al darle a su país la segunda Copa del Mundo. Su actuación le permitió ser elegido como el Jugador Más Valioso de la final.
Otro de los grandes protagonistas fue Unai Simón. El guardameta español firmó un torneo sobresaliente y apenas permitió un gol en toda la competición, una actuación que le valió ser distinguido como el Mejor Portero del Mundial.
El liderazgo de Rodri Hernández también fue determinante en la conquista española. El mediocampista del Manchester City dominó la zona medular con su precisión en los pases, inteligencia táctica y equilibrio defensivo, cualidades que le permitieron quedarse con el premio al Mejor Jugador del Mundial.
“La hazaña que hemos hecho hoy ha sido la más difícil de las finales que he jugado”, expresó Rodri tras recibir el reconocimiento, consolidando aún más una temporada que lo coloca entre los principales candidatos a conquistar el próximo Balón de Oro.
La nueva generación del fútbol español también tuvo su espacio en la gala. El defensor Pau Cubarsí fue distinguido como el Mejor Jugador Joven del campeonato gracias a su solidez, personalidad y madurez, siendo uno de los grandes descubrimientos del Mundial.
El seleccionador Luis de la Fuente no ocultó su emoción tras la conquista y destacó el crecimiento del proyecto español. “Somos campeones del mundo. Estoy feliz y orgulloso de los jugadores. Hemos cerrado una etapa importantísima. Hemos ganado en todas las categorías y este equipo todavía tiene mucho recorrido. Ya pensamos en lo que viene”, afirmó el técnico.
Con el título mundial y los premios a Rodri Hernández, Unai Simón y Pau Cubarsí, España firmó una actuación histórica que confirma el inicio de una nueva era en el fútbol internacional, respaldada por una generación que ya dejó su huella en la máxima cita del deporte.
PREMIOS INDIVIDUALES DEL MUNDIAL
Pau Cubarsí | Mejor jugador Joven
Unai Simón | Mejor portero del torneo
Rodri Hernández | Mejor jugador (MVP)