Dejaron a Messi con las manos vacías: España barre con los premios individuales

España cerró una Copa del Mundo de ensueño. Además de levantar el trofeo tras vencer a Argentina en la gran final, la Roja dominó la ceremonia de premiación de la FIFA al quedarse con los principales reconocimientos individuales del torneo, dejando sin galardones a Lionel Messi, quien abandonó el MetLife Stadium entre lágrimas tras quedarse a las puertas del bicampeonato mundial.

El héroe de la final fue Ferran Torres. El delantero del Barcelona marcó el único gol del encuentro y escribió su nombre con letras doradas en la historia del fútbol español al darle a su país la segunda Copa del Mundo. Su actuación le permitió ser elegido como el Jugador Más Valioso de la final.

Otro de los grandes protagonistas fue Unai Simón. El guardameta español firmó un torneo sobresaliente y apenas permitió un gol en toda la competición, una actuación que le valió ser distinguido como el Mejor Portero del Mundial.