Ferran Torres renació y ahora llevó a la gloria a España conquistando el Mundial

Ferran Torres vive el momento más importante de su carrera. El delantero valenciano dejó atrás una etapa marcada por las dudas, la falta de continuidad y los problemas de confianza para convertirse en una de las piezas más determinantes de la selección española siendo clave y figura en la final del Mundial 2026 frente a Argentina. Apodado “El Tiburón”, el atacante del FC Barcelona llegó a la cita por el título respaldado por una temporada sobresaliente. Compartió el Trofeo Zarra como máximo goleador español de LaLiga junto a Lamine Yamal, ambos con 16 anotaciones, consolidándose como uno de los futbolistas más decisivos del fútbol español.

El camino hacia la élite no fue sencillo. Nacido en Foios, Valencia, Ferran comenzó a destacar desde niño en las categorías inferiores del Valencia CF, pero el divorcio de sus padres cuando apenas tenía 12 años marcó profundamente su adolescencia. Aquella situación lo llevó a ingresar en la residencia del club, donde enfrentó una de las etapas más complicadas de su vida. Con el paso de los años logró abrirse camino hasta debutar con el primer equipo valencianista antes de dar el salto al Manchester City bajo las órdenes de Pep Guardiola. Posteriormente fichó por el Barcelona, donde ha conquistado varias Ligas, Supercopas de España y una Copa del Rey, además de consolidarse como un referente ofensivo.