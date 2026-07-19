Ferran Torres renació y ahora llevó a la gloria a España conquistando el Mundial

Ferran Torres vive el momento más importante de su carrera. El delantero valenciano dejó atrás una etapa marcada por las dudas, la falta de continuidad y los problemas de confianza para convertirse en una de las piezas más determinantes de la selección española siendo clave y figura en la final del Mundial 2026 frente a Argentina.
Apodado “El Tiburón”, el atacante del FC Barcelona llegó a la cita por el título respaldado por una temporada sobresaliente. Compartió el Trofeo Zarra como máximo goleador español de LaLiga junto a Lamine Yamal, ambos con 16 anotaciones, consolidándose como uno de los futbolistas más decisivos del fútbol español.
El camino hacia la élite no fue sencillo. Nacido en Foios, Valencia, Ferran comenzó a destacar desde niño en las categorías inferiores del Valencia CF, pero el divorcio de sus padres cuando apenas tenía 12 años marcó profundamente su adolescencia. Aquella situación lo llevó a ingresar en la residencia del club, donde enfrentó una de las etapas más complicadas de su vida.
Con el paso de los años logró abrirse camino hasta debutar con el primer equipo valencianista antes de dar el salto al Manchester City bajo las órdenes de Pep Guardiola. Posteriormente fichó por el Barcelona, donde ha conquistado varias Ligas, Supercopas de España y una Copa del Rey, además de consolidarse como un referente ofensivo.
Sin embargo, tras el Mundial de Qatar 2022 atravesó un duro momento personal. La eliminación de España y la escasa participación en su club provocaron una pérdida de confianza que terminó afectando su rendimiento deportivo. El propio jugador reconoció que llegó a tocar fondo emocionalmente.
Fue entonces cuando decidió buscar ayuda profesional. El trabajo con un psicólogo le permitió recuperar la confianza, fortalecer su disciplina y aprender a gestionar tanto la presión como las críticas. Desde entonces, Ferran asegura que vive el fútbol con una mentalidad mucho más fuerte y equilibrada.
En el plano personal, la única relación pública que ha mantenido fue con Sira Martínez, hija del exseleccionador Luis Enrique. Tras aquella ruptura, el delantero ha optado por mantener un perfil mucho más reservado, enfocando toda su atención en su carrera deportiva.
Ahora, tras conquistar el primer Mundial de su carrera, Ferran Torres buscará poner el broche de oro a una historia de superación que lo llevó del momento más difícil de su vida a convertirse en uno de los líderes de una España que levantó su segunda Copa del Mundo y dejó a Messi sin la grloria.