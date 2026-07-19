El golazo de Ferran Torres que le dio el título a España contra Argentina

El delantero del Barcleona comenzó el partido entre los suplentes, pero como de costumbre, el técnico Luis de la Fuente le dio entrada en el minuto 62 por Mikel Oyarzabal .

Ferran Torres se convirtió en el héroe de la selección español al marcar el único tanto en la final del Mundial ante Argentina (1-0) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Tras un 0-0 en el tiempo reglamentario, la final se extendió a la prórroga y fue en el arranque del segundo tiempo extra cuando apareció Ferran para mecer las redes.

El 'Tiburón' no había tenido ninguna chance desde que ingresó al campo, pero en el 106' aprovechó la asistencia de cabeza de Nico William para fusilar sin marcas la portería de Emiliano 'Dibu' Martínez.

Pedro Porro lanzó un centro al área que Nico logró bajar para un Ferran que esperaba cerca del punto penal y con la zurda la prendió para firmar el gol del título y la segunda Copa del Mundo de 'La Roja'.