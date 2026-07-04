  1. Mundial 2026

Se pierde los octavos con Francia: jugador del Real Madrid es baja ante Paraguay

El jugador del Real Madrid es baja en octavos ante Paraguay y según medios franceses, también será duda en unos hipotéticos cuartos de final del Mundial.

Se pierde los octavos con Francia: jugador del Real Madrid es baja ante Paraguay
04 de julio de 2026 a las 10:11

La Selección de Francia se enfrentará este sábado a Paraguay con una mala noticia de última hora: la lesión de Aurélien Tchouaméni, uno de los grandes jugadores del Real Madrid.

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El centrocampista no podrá jugar en el encuentro por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Según apuntaba 'RMC Sport', sufrió molestias en el muslo durante el entrenamiento del viernes, lo que ha obligado a Didier Deschamps a dejarle fuera del encuentro.

Se pierde los octavos con Francia: jugador del Real Madrid es baja ante Paraguay
(Johan Raudales)

Del mismo modo se sabe que Tchouaméni estará tres o cuatro días fuera para descansar y trabajar en su recuperación. De ganar a Paraguay, Francia jugaría los cuartos de final el día 9 de julio ante Canadá o Marruecos, lo que mantiene en duda al pivote en caso de que sus molestias se prolonguen.

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Por lo pronto, todo apunta a que Deschamps optará por Manu Koné como acompañante de Adrien Rabiot en la medular de Francia ante Paraguay.

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Redacción web
Redacción Diez
Redacción DIEZ

Equipo compuesto por periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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