Se pierde los octavos con Francia: jugador del Real Madrid es baja ante Paraguay

La Selección de Francia se enfrentará este sábado a Paraguay con una mala noticia de última hora: la lesión de Aurélien Tchouaméni, uno de los grandes jugadores del Real Madrid.

El centrocampista no podrá jugar en el encuentro por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Según apuntaba 'RMC Sport', sufrió molestias en el muslo durante el entrenamiento del viernes, lo que ha obligado a Didier Deschamps a dejarle fuera del encuentro.

Del mismo modo se sabe que Tchouaméni estará tres o cuatro días fuera para descansar y trabajar en su recuperación. De ganar a Paraguay, Francia jugaría los cuartos de final el día 9 de julio ante Canadá o Marruecos, lo que mantiene en duda al pivote en caso de que sus molestias se prolonguen.