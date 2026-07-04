Los octavos ya están aquí: participá en la Quiniela Mundialista y ganá increíbles premios

La emoción de la Copa del Mundo entra en su fase decisiva y en DIARIO DIEZ también llegó el momento de poner a prueba tus conocimientos. Los Octavos de Final ya están definidos y la Quiniela Mundialista de DIEZ, patrocinada por Indufesa Do it Center, te brinda la oportunidad de pronosticar los resultados de cada llave y competir por espectaculares premios. Solo debes ingresar al simulador oficial y completar tus predicciones antes del inicio de los encuentros.
Participar es muy sencillo. Primero debes ingresar al simulador en https://www.diez.hn/simulador-diez, iniciar sesión con tu cuenta o registrarte de forma gratuita si aún no la tienes. Luego selecciona la pestaña correspondiente a los Octavos de Final y coloca tus marcadores para cada uno de los emocionantes enfrentamientos.
Si tienes dudas sobre el proceso, DIARIO DIEZ publicó una guía paso a paso en su cuenta oficial de Instagram, donde explica de manera rápida cómo realizar los pronósticos y completar la quiniela. Puedes verla en este video de Instagram y comenzar a participar en cuestión de minutos.
No dejes pasar la oportunidad de demostrar que eres un verdadero experto del fútbol. Cada pronóstico puede acercarte a la cima del ranking general y a los grandes premios preparados por Indufesa Do it Center. Haz tus predicciones antes del pitazo inicial y participa desde ahora en la Quiniela Mundialista ingresando a https://www.diez.hn/simulador-diez.