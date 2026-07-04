Los octavos ya están aquí: participá en la Quiniela Mundialista y ganá increíbles premios

La emoción de la Copa del Mundo entra en su fase decisiva y en DIARIO DIEZ también llegó el momento de poner a prueba tus conocimientos. Los Octavos de Final ya están definidos y la Quiniela Mundialista de DIEZ, patrocinada por Indufesa Do it Center, te brinda la oportunidad de pronosticar los resultados de cada llave y competir por espectaculares premios. Solo debes ingresar al simulador oficial y completar tus predicciones antes del inicio de los encuentros.

Participar es muy sencillo. Primero debes ingresar al simulador en https://www.diez.hn/simulador-diez, iniciar sesión con tu cuenta o registrarte de forma gratuita si aún no la tienes. Luego selecciona la pestaña correspondiente a los Octavos de Final y coloca tus marcadores para cada uno de los emocionantes enfrentamientos.