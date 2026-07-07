EN VIVO: ¡El último clasificado a cuartos se conocerá en tiempos extras!

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La selección de Colombia jugará este martes en octavos de final del Mundial ante Suiza con un once similar al que presentó contra Ghana, con el único cambio de la incorporación del delantero Luis Javier Suárez, en sustitución de John Córdoba tras confirmarse su lesión.

Con Camilo Vargas entre los palos, el argentino Néstor Lorenzo sigue la estructura de 4-3-3, con una defensa formada por Daniel Muñoz, Davison Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica, mientras que el medio campo lo liderarán Jefferson Lerma, Gustavo Puerta y Jhon Arias.