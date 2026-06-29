"Es un embudo": Cristiano Ronaldo recibe la peor crítica del Mundial 2026

El vibrante empate 0-0 entre la Selección Colombia y Portugal en el cierre del Grupo K del Mundial 2026 sigue dejando mucha tela por cortar. El resultado no solo ratificó el gran nivel colectivo del equipo cafetero, sino que desató un fuerte debate internacional por el rendimiento de la máxima figura lusa: Cristiano Ronaldo. A ras de campo, el panorama fue complejo para CR7. De no ser por el extremo João Félix, quien recibió una puntuación de 6.4 según el portal especializado SofaScore, Cristiano Ronaldo habría sido el jugador peor calificado de su selección, quedándose con un pálido 6.5. El delantero se vio completamente maniatado por la zaga colombiana, un factor clave para que Portugal no pudiera quedarse con el liderato del grupo.



El rendimiento del astro portugués no pasó desapercibido para Diego Forlán. La histórica leyenda de la Selección de Uruguay analizó el compromiso en el programa ‘La casa del Kun’ de ESPN, y apuntó directamente contra los movimientos de Cristiano en la cancha, explicando cómo su posición terminó beneficiando el trabajo de los defensores colombianos, Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí. “Portugal ayer le costó. El problema acá, te lo digo como delantero, Cristiano está en el centro, es quien es, él está de ‘9’ y él se queda ahí para aprovechar el gol porque él ya no sale a buscarla, pero termina condicionando a Portugal porque es la típica que cuando nosotros decíamos me quedo acá porque me quedo cerquita del arco para hacer un gol, pero no entiendes que terminas perjudicando a tu equipo porque los dos centrales se te quedan ahí, no te mueves, los centrales se quedan, uno toma referencia y el otro sobra. No tienes quien te puede llegar porque empiezas a cerrar ese lugar”, explicó Forlán con dureza. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE



Para el exdelantero charrúa, la falta de movilidad de Ronaldo hizo que el ataque portugués se volviera predecible y chocara constantemente contra el muro defensivo tricolor. Según Forlán, la solución para destrabar el juego de su equipo era simple, pero requería un sacrificio que el "9" no estuvo dispuesto a hacer. “Si él se moviera un poquito para los costados, los demás pueden entrar y él podría ser. Ahí es donde ellos flaquean porque no termina explotando porque termina todo hacia un lado que en realidad es un embudo. No diría que es un problema, es hacerle entender. Decirle: ‘Muévete, sal que vas a hacer algo'”, concluyó la leyenda uruguaya.